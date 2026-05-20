Ben Gvir insulte et maltraite les militants de la flottille de Gaza, en toute impunité (Vidéos)

Les forces d’occupation israéliennes ont emmené de force les 319 militants de la Flottille de Gaza au port d’Ashdod après les avoir enlevés et intercepté leurs 60 bateaux dans les eaux internationales près de l’île de Chypres, alors qu’ils se rendaient à Gaza pour briser le blocus imposé.

Des images vidéo ont documenté les mauvais traitements qu’elles leur ont infligés : ils ont été menottés et contraints de rester accroupis au sol en position de prosternation douloureuse, tout en écoutant l’hymne juif « Hatikvah ».

Ils ont par la suite reçu la visite provocatrice et ostentatoire du ministre extrémiste de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui les a insultés et les a tournés en dérision utilisant des termes offensants. Il a demandé au chef du gouvernement, Benjamin Netanyahu, de les maintenir en détention pendant longtemps.

L’Italie, la France et le Canada ont officiellement convoqué leurs ambassadeurs israéliens respectifs pour exiger des explications sur les sévices graves infligés à leurs ressortissants.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a qualifié la vidéo d’“inacceptable” et a déclaré que l’Italie exige “des excuses pour le traitement réservé à ces militants et pour le mépris total affiché envers les demandes explicites du gouvernement italien”.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a qualifié la détention par Israël de citoyens sud-coréens dans les eaux internationales de “totalement inadmissible”, tandis que l’Espagne et l’Irlande ont condamné le comportement de Ben Gvir, le qualifiant de “monstrueux” et “épouvantable”.

Aucune mesure punitive

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a attaqué l’extrémiste Ben-Gvir, déclarant : « Vous avez délibérément, et ce n’est pas la première fois, nui à l’État par ce spectacle honteux », ajoutant : « Vous avez anéanti les efforts professionnels considérables et fructueux déployés par tant de personnes, des soldats de l’armée aux employés du ministère des Affaires étrangères, et bien d’autres. Vous ne représentez pas Israël. »

De son côté, Netanyahu a ordonné l’expulsion « dès que possible » des militants des flottilles Liberté et Fermeté, tout en évoquant l’incitation, la provocation et les abus de Ben-Gvir à leur encontre, déclarant que « la manière dont il a traité les militants des flottilles n’est pas conforme aux valeurs et aux normes de l’État occupant », selon son cabinet.

Mais aucune mesure punitive n’a été prise à l’encontre de Ben Gvir, ni contre la ministre des Transports qui a salué le comportement indécent à l’encontre des militants de la flottille.

Dans le même temps, le bureau de Netanyahu a affirmé qu’« Israël a le droit absolu d’empêcher les convois appartenant aux partisans du Hamas d’entrer dans nos eaux territoriales et d’atteindre Gaza ».

La Flottille mondiale Sumud (Résilience), qui a appareillé de Turquie la semaine dernière, est la troisième initiative cette année visant à briser le blocus israélien de la bande de Gaza, qui souffre de graves pénuries de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant depuis le début de la guerre génocidaire israélienne le 7 octobre 2023.

Source: Quds News; The Cradle