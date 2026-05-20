Newsweek : L’Iran tient bon, les menaces de Trump perdent de leur impact

Newsweek a rapporté que « Téhéran ne montre aucun signe de fléchissement face aux menaces de la Maison Blanche, près de trois mois après l’agression américano-israélienne ».

Le magazine cite Barbara Slavin, chercheuse au Stimson Center et maître de conférences à l’Université George Washington, qui affirme que « l’Iran s’est préparé à cette guerre et que, jusqu’à présent, sa stratégie a déjoué l’administration du président américain Donald Trump ».

Téhéran peut tenir plus longtemps que Trump

La chercheuse a suggéré que « Téhéran peut tenir plus longtemps que Trump, compte tenu de sa capacité à maintenir son arsenal de missiles et de drones ».

Le magazine a noté que « la nouvelle série de menaces de Trump contre la République islamique et sa rhétorique en constante évolution ne semblent pas pousser l’Iran à capituler, car les exigences sérieuses de Téhéran restent inchangées. Celles-ci incluent le retrait des forces américaines de la région, des réparations pour les dommages de guerre et la fin des hostilités sur les autres fronts, en particulier la guerre au Liban ».

L’administration Trump s’est mise dans une impasse

Pour sa part, Amin Seykal, professeur d’études moyen-orientales et centrasiatiques et directeur du Centre d’études arabes et islamiques de l’Université nationale australienne, a estimé que « l’administration Trump s’est mise dans une situation très délicate. Elle n’a cessé de changer d’objectifs et ne sait pas vraiment comment mettre fin à la guerre. »

Saighal a déclaré que « Trump a désormais restreint son objectif à ne pas posséder d’armes nucléaires », malgré les affirmations répétées de Téhéran selon lesquelles le pays ne produira pas d’armes nucléaires.

Hamid Reza Azizi, chercheur invité à l’Institut allemand des affaires internationales et de sécurité de Berlin, a souligné que « les objectifs déclarés et constamment modifiés de Washington n’ont pas été pleinement atteints ». Il a ajouté que l’Iran « conserve toujours l’accès à la plupart de ses capacités balistiques et que son programme nucléaire reste pratiquement inchangé depuis la dernière vague de combats. »

Trump et l’attaque contre l’Iran

Aujourd’hui, Trump a affirmé que « les États-Unis mettront fin très rapidement à la guerre » contre l’Iran, exprimant l’espoir d’un « règlement rapide et pacifique du conflit ».

Cette déclaration intervient après qu’il a laissé entendre hier la possibilité d’une nouvelle attaque contre l’Iran dans les prochains jours, suggérant qu’elle pourrait avoir lieu vendredi ou durant le week-end.