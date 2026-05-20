L’Iran étudie une proposition américaine reçue via le Pakistan et aucune réponse n’a encore été apportée

L’agence de presse iranienne Tasnim, citant une source proche de l’équipe de négociation, a rapporté que « les Américains ont transmis une nouvelle proposition à l’Iran par l’intermédiaire du médiateur pakistanais, trois jours après l’envoi par Téhéran de sa propre proposition en 14 points ».

La source a ajouté que « l’Iran étudie actuellement la proposition américaine, mais n’a pas encore répondu ».

La source a indiqué que « le médiateur pakistanais à Téhéran s’efforce de concilier les propositions », soulignant que « ces efforts n’ont pour l’instant abouti à aucun résultat définitif ».

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei, a confirmé que « les échanges de messages entre les parties iranienne et américaine se poursuivent, sur la base de la proposition iranienne en 14 points ».

M. Baghaei a expliqué que « l’Iran se concentre principalement sur la fin de la guerre sur tous les fronts, le déblocage des avoirs gelés et la cessation des actions provocatrices et de la piraterie maritime contre la marine marchande iranienne ».

Dans le même temps, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré que « les actions, tant ouvertes que secrètes, de l’ennemi démontrent sa volonté d’engager une nouvelle guerre ».

Il convient de noter que les Gardiens de la révolution iranienne ont précédemment averti, dans une déclaration, que « la guerre s’étendrait au-delà de la région si une nouvelle agression contre l’Iran venait à se produire ».

Dans le même esprit, le porte-parole de l’armée iranienne, le général de brigade Mohammad Akrami Nia, a affirmé que « l’Iran n’est ni assiégé ni vaincu », prévenant que « si l’ennemi commettrait une erreur et tomberait une fois de plus dans le piège sioniste en attaquant le pays, les forces armées ouvriront de nouveaux fronts contre lui en utilisant de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes ».

Source : Médias