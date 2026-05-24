Un soldat israélien tué à 1km de la frontière libanaise. 31 opérations en 48h, dont 4 dans les colonies Biranit et Shomera

L’armée ennemie israélienne a reconnu la mort d’un soldat israélien tué vendredi dans une opération de la Résistance islamique au sud du Liban.

Selon son porte-parole, le soldat a péri et deux autres ont été blessés dans l’explosion d’un drone piégé envoyé vendredi vers une position israélienne à la frontière avec le Liban. Il travaillait dans le domaine de la technologie et de la maintenance au sein du 9e bataillon de la 401e brigade des artefacts en fer. Le militaire tué était un sergent, a précisé pour sa part la radio militaire israélienne.

Selon la chaine publique Kan, l’incident a eu lieu dans la position Biranit qui abrite le QG de la 91e division de Galilée de l’armée israélienne.

« Peu après 14h00, le Hezbollah a lancé deux drones piégés en direction de la position Biranit située à un kilomètre de la frontière libanaise… Lorsque le premier drone s’est heurté à la position, un soldat a été tué et deux autres ont été blessés », a détaillé le site de Kan.

Vendredi, la Résistance islamique avait revendiqué 19 opérations anti israéliennes, dont celle contre la caserne Biranit à l’aide d’un drone de type Ababil, assurant avoir frappé des cibles.

Ce samedi, la résistance a frappé deux batteries de Dôme de fer dans cette même caserne. Ces deux opérations font partie des 12 revendiquées, auxquelles s’ajoutent une opération à l’aide de deux autres drones contre une troisième batterie dans la caserne Ramim à Hounine.

Les autres opérations comprennent :

le tir d’un obus d’artillerie contre un groupe de militaires à Deir Siryane ;

le tir d’un missile sol-air contre un drone ennemi Heron dans la Békaa, le tir d’un drone Ababil contre une véhicule de génie a Bin Jbeil ;

le tir d’un drone pour détruire une équipement technique dans la position Jal al-Allam, puis un véhicule, « le mettant en feu ainsi que deux autres véhicules proches » ;

le tir de deux drones Ababil contre deux appareils de brouillage aux drones de type Drone Dom dans les position Nemr al-Jamal et al-Jardah ;

le tir d’un drone Ababil sur la position Ras al-Naqoura (Rosh NaKira) causant un incendie .

le tir d’un drone Ababil sur un appareil de brouillage de drones de type Drone Dom à Naqoura;

et le tir d’un drone Ababil sur un groupe de militaires dans la région Eskandarouna dans la localite d’al-Bayyadah.

En Galilée

Un drone contre le véhicucle du commandant

Média de guerre a diffusé les images d’une attaque via un drone Ababil envoyé vers la caserne de Shomera dans la colonie de Shomera au nord de la Palestine occupée. Datant du 18 mai, elles montrent l’appareil survolant cette caserne avant de « frapper le véhicule du commandant du 300e bataillon de l’armée ennemie israélienne », selon le communiqué.

Une autre vidéo montre les images prises auparavant par un drone de reconnaissance survolant cette même colonie.

Une autre vidéo a aussi été diffusé, montrant l’attaque contre un véhicule Nemira dans la localité d’al-Taybeh à l’aide d’un drone Ababil, datant du 16 mai.

Des médias ont publié les images d’un tir de drone qui a blessé une soldate israélienne au sud du Liban sans plus de précision. Ce qui est frappant dans ces images c’est que le drone a explosé à l’improviste, sans que personne ne puisse le remarquer.

Source : Divers