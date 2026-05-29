Haaretz: « Israël » s’embourbe au Liban… et sa guerre est absurde. Vidéos d’attaques aux drones Ababil

Le journal israélien Haaretz a qualifié la guerre au Liban de « guerre absurde et inutile », affirmant que personne n’en connaît les objectifs ni l’issue.

Dans son éditorial, le quotidien israélien a souligné que la poursuite de la guerre ne signifie rien d’autre que davantage de « tueries injustifiées » et de soldats tombés « en vain ».

Il a appelé à réduire la zone de combat et à commencer le retrait des forces israéliennes du « bourbier du Liban », plutôt que d’étendre les opérations et de renforcer les troupes.

Haaretz a indiqué que l’annonce par l’armée israélienne de classer les zones situées au sud du fleuve Zahrani comme zones de combat — incluant la ville de Tyr et les camps de réfugiés — présage d’une escalade dangereuse au Liban. Cela va de pair avec les assassinats à Beyrouth qui, selon le journal, donnent l’impression de viser à entraîner le Hezbollah dans une guerre totale.

Le journal a lié l’escalade au Liban à l’extension de l’occupation dans la bande de Gaza, estimant que le Premier ministre Benjamin Netanyahu « embrase à nouveau deux guerres », après l’échec de la guerre contre l’Iran, stoppée par le président américain Donald Trump.

Il a ajouté que ce qui se passe au Liban et à Gaza se déroule sous le couvert d’une « supercherie appelée cessez-le-feu », qui n’a été respectée sur aucun des deux fronts, affirmant que le gouvernement israélien continue de parier que ce qui n’a pas été accompli par la force peut l’être par encore plus de force.

Haaretz a estimé que la reprise de la guerre à Gaza n’augure que plus de destruction et de mort, soulignant que ce qui n’a pas été réalisé en plus de deux ans de guerre, de massacres et de destruction systématique ne le sera pas par une nouvelle vague d’escalade.

Le journal a conclu son éditorial en affirmant qu’une guerre sans objectifs, si ce n’est de compter les cadavres de l’autre camp, est une guerre « insatiable ». Il a insisté sur le fait qu’abréger sa durée à Gaza et au Liban permettrait d’en réduire les dommages, tout en réitérant que cette guerre sert les intérêts politiques de Netanyahu.

Cet article de Haaretz intervient alors que la Résistance islamique au Liban fait face quotidiennement et en continu aux forces d’occupation dans le sud du Liban, leur infligeant des pertes matérielles et humaines, sans oublier le ciblage des positions de l’occupation au nord de la Palestine occupée.

Vidéos d’attaques aux drones Ababil

Entre-temps, le Média de guerre de la Résistance a diffusé plusieurs vidéos d’attaques aux drones Ababil contre des cibles israéliennes.

Images de l’explosion d’un drone d’assaut Ababil, le 25 mai 2026, dans une tente de positionnement de soldats de l’armée de l’ennemi israélien sur le site de Hadab al-Boustan, à la frontière sud du Liban.

Deux drones Ababil ont ciblé, le 23 mai 2026, deux plateformes du Dôme de fer de l’armée de l’ennemi israélien dans la caserne de Ramim (Hounine).

Attaque au drone Ababil, le 26 mai 2026, contre des équipements de communication de l’armée de l’ennemi israélien sur le site d’Al-Assi, à la frontière sud du Liban.

Images de l’opération menée le 26 mai 2026 par la Résistance islamique, ciblant deux chars Merkava de l’armée de l’ennemi israélien dans la localité de Rchaf, au sud du Liban, à l’aide de drones Ababil.

Source : Médias