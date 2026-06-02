La résistance palestinienne salue la position de Téhéran sur la fin de la guerre sur tous les fronts

Les factions de la résistance palestinienne ont salué la position de principe de la République islamique d’Iran, qui a gelé les négociations de cessez-le-feu avec l’ennemi sioniste-américain et insisté sur la condition sine qua non de la fin de la guerre et de l’agression sur tous les fronts et dans toutes les zones d’opérations, y compris au Liban et dans la bande de Gaza.

Ces factions ont considéré cette position comme « le prolongement naturel du soutien apporté par l’Iran au peuple palestinien et à sa résistance, ainsi qu’à tous les peuples de la région face à l’agression ».

Elles ont également appelé « les citoyens libres du pays à se mobiliser pour soutenir les peuples palestinien et libanais face au génocide et à l’agression sionistes-américains en cours, qu’elles estiment cibler à la fois les populations et les infrastructures dans le cadre des plans et projets expansionnistes israéliens ».

Plus tôt dans la journée, les services de renseignement des Gardiens de la révolution iraniens ont confirmé que « Téhéran considère le franchissement des lignes rouges au Liban et à Gaza comme un acte de guerre direct, portant atteinte à sa sécurité nationale et à l’axe de la résistance ».

Les services de renseignement des Gardiens de la révolution ont souligné que « l’Iran était donc déterminé à prendre des mesures de dissuasion et à ouvrir de nouveaux fronts dans le cadre de ses opérations défensives, tout en maintenant l’équilibre du détroit d’Ormuz ».

Source : Médias