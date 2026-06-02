Le député Fadlallah: Le Hezbollah a rejeté un cessez-le-feu partiel et nous le soutenons dans tout le Liban

Hassan Fadlallah, député du Bloc de la Loyauté à la Résistance au Parlement libanais, a confirmé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, commentant la proposition américaine de cessez-le-feu, que « la position du Hezbollah est claire : un cessez-le-feu global est indispensable comme préalable au retrait des troupes et au retour des personnes déplacées ».

Rejet de l’équation de Blinken : Le Sud contre le Nord

Fadlallah a révélé qu’hier, le secrétaire d’État américain a tenté de promouvoir une nouvelle équation : « Le Sud contre le Nord », sans engagement en faveur d’un cessez-le-feu global. Il a souligné que « cette proposition a été rejetée ».

L’appel de Trump et la position de l’Iran

Fadlallah a relevé un nouveau développement ce lundi, compte tenu de la position interventionniste de l’Iran. Le Hezbollah a été informé par le Président de la République que « le Président américain Donald Trump avait contacté l’ambassadeur du Liban et demandé un cessez-le-feu, préalable à un cessez-le-feu global ».

Il a expliqué que « ce dossier était suivi de près et que des échanges étaient maintenus avec le Président de la République à ce sujet ». Il a souligné que « la position du parti était alignée sur celle du Président du Parlement, Nabih Berri, en vue d’obtenir un cessez-le-feu global ».

« La clé réside dans la mise en œuvre, car nous sommes confrontés à un ennemi perfide », a ajouté Fadlallah. Il a également noté que « la situation évoluait rapidement et nécessitait une surveillance étroite, et que des contacts étaient en cours pour définir une position nationale ». Il a réaffirmé que « la clé résidait dans la mise en œuvre, car nous sommes confrontés à un ennemi perfide, et a insisté : « L’important est que nous parvenions tous à une solution qui serve les intérêts de notre pays et protège sa souveraineté. Nous n’accepterons pas un retour au statu quo d’avant le 2 mars. »

Le président américain Donald Trump a déclaré aujourd’hui avoir eu un appel « très productif » avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et avoir également eu, par l’intermédiaire de représentants de haut niveau, un appel « très bon » avec le Hezbollah, affirmant qu’ils « se sont mis d’accord sur un cessez-le-feu, à condition qu’Israël ne les attaque pas et qu’ils n’attaquent pas Israël ».

Source : Médias