Gardiens de la révolution : Ciblage d’un navire américain en réponse à une attaque en mer d’Oman

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé que « ses forces navales ont mené une opération de représailles contre le MSC Sariska, navire américain, à l’aide d’un missile de croisière, suite à l’attaque militaire américaine contre le navire iranien Lian Star en mer d’Oman ».

La marine du CGRI a souligné que « toute agression des forces américaines dans la région se heurterait à une riposte ferme », insistant « sur sa capacité à faire face à toute escalade ».

Auparavant, le quartier général central Khatam al-Anbiya avait confirmé que « tous les navires commerciaux et pétroliers souhaitant transiter par le détroit d’Ormuz étaient tenus d’emprunter les voies de navigation désignées et d’obtenir l’autorisation de la marine du CGRI ».

Le quartier général a averti que « toute violation de cette réglementation compromettrait gravement la sécurité de la navigation de ces navires ».

Le 21 mai, l’Iran a annoncé la mise en place d’une « zone de contrôle maritime » dans le détroit d’Ormuz.

Téhéran a défini la zone comme « la ligne reliant Jabal Mubarak en Iran et le sud de Fujairah aux Émirats arabes unis sur le côté oriental du détroit à la ligne reliant la pointe de l’île de Qeshm en Iran et Umm Al Quwain aux Émirats arabes unis sur le côté occidental du détroit ».

Source : Médias