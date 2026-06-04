Iran : Les Gardiens de la révolution saisissent une cargaison de matériel de sabotage appartenant à des groupes terroristes séparatistes

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé la « saisie, dans un village frontalier iranien, d’une cargaison de matériel de sabotage appartenant à un vaste réseau de transport de matériel militaire destiné à des groupes terroristes séparatistes ».

Le CGRI a expliqué que « les groupes terroristes séparatistes avaient l’intention d’introduire ce matériel dans le pays afin de mener des opérations de sabotage, en coordination et sous la direction des services de renseignement de la puissance mondiale arrogante ».

Le CGRI a précisé que « la cargaison comprenait des caméras, du matériel de vision nocturne, des émetteurs, des appareils sans fil, des ordinateurs espions, des caméras pour lance-roquettes RPG, du matériel de communication et d’autres équipements optiques militaires ».

Les Gardiens de la révolution ont souligné qu’ils « étoufferaient dans l’œuf toute tentative ou action terroriste visant à menacer la sécurité ».

Malgré l’agression américano-israélienne contre le pays depuis le 28 février, l’Iran continue de maintenir sa sécurité intérieure.

Les services de renseignement iraniens s’efforcent également de démanteler les réseaux d’agents affiliés au Mossad israélien.

Source : Médias