Le message du secrétaire général du Hezbollah aux détenus et à leurs familles

Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a déclaré que la cause des prisonniers libanais détenus dans les geôles de l’occupation israélienne constitue une priorité absolue pour le Hezbollah.

Il a affirmé que « leur libération est indissociable de la souveraineté et de la libération du Liban, et qu’aucune stabilité ne pourrait être atteinte tant que tous les prisonniers n’auraient pas été libérés et que le sort des disparus ne serait pas élucidé ».

Dans un message adressé, ce dimanche 25 janvier, aux détenus et à leurs familles, le numéro un du Hezbollah a déclaré : « Les souffrances endurées par les détenus dans notre lutte contre l’ennemi sioniste criminel sont les plus intenses. Le traitement que leur inflige l’ennemi israélien bafoue les droits humains les plus fondamentaux, et pourtant, ils restent patients, inébranlables et résilients. Leurs familles et les combattants de la résistance souffrent à leurs côtés, face aux atrocités commises contre nos prisonniers.»

Dans ce contexte, le secrétaire général du Hezbollah a déploré le fait que « notre État libanais n’ait pris aucune mesure appropriée ni exercé de pression suffisante sur les pays amis, et que cette question ne soit pas une priorité ».

Et de souligner qu’« un large mouvement officiel et populaire, conjugué à une pression internationale, est nécessaire pour obtenir la libération des détenus dans les geôles israéliennes ».

Il a dans ce contexte appelé « l’État libanais, responsable de ses citoyens, à exercer des pressions par tous les moyens et à collaborer étroitement avec les pays signataires de l’accord de cessez-le-feu afin d’obtenir la libération des prisonniers ».

Entre-temps, le secrétaire général du Hezbollah s’est adressé aux prisonniers et à leurs familles, déclarant : « Nous ne vous abandonnerons pas. Nous ferons tout notre possible pour obtenir votre libération, et notre espoir en Dieu Tout-Puissant est grand. »

Et de renchérir: « Nous sommes confrontés à un ennemi israélien dépourvu du moindre sens de l’humanité et de toute valeur, soutenu par les USA et leur tyrannie aux politiques inhumaines, et appuyé par l’Occident oppressif. Mais nous sommes un peuple qui n’abandonne pas ses prisonniers.»

Pour le numéro un du Hezbollah: « La captivité est un symbole d’honneur sur le champ du djihad, et nous vous assurons que vous serez notre guide pour votre libération… Nous admirons vos familles pour avoir supporté le fardeau de la captivité, et nous remercions toutes les forces et personnalités qui soutiennent la cause de la libération des détenus. »

Et cheikh Qassem de souligner : « la Résistance est notre choix ; elle inclut le martyre, les blessures, la captivité et le sacrifice, et tout cela contribue à la victoire, au succès et à l’élévation du message de l’Islam, de la Résistance et du triomphe de la patrie. »

Source : Al-Manar