Haaretz : Netanyahu a causé une défaite stratégique à « Israël » et a sapé le soutien américain

Dans son éditorial de ce jeudi, le journal israélien Haaretz a vivement critiqué le chef du gouvernement de l’occupation israélienne, Benjamin Netanyahu, affirmant qu’il « s’est surpassé dans sa décision catastrophique d’entraîner les États-Unis dans une guerre conjointe contre l’Iran et d’envoyer l’armée israélienne dans le sud du Liban ».

Le journal a reconnu que cela représentait un échec retentissant, et que Netanyahu a causé une défaite stratégique à « Israël » face à son « ennemi le plus grand et le plus dangereux » (en référence à l’Iran), tout en sapant le soutien américain.

Le quotidien a admis que la guerre contre l’Iran — qui a commencé avec l’illusion de faire tomber le régime et s’est poursuivie dans l’espoir d’obtenir une « victoire facile » contre le Hezbollah — s’est révélée être une aventure irresponsable.

Poursuivant ses aveux sur la guerre dans la région, le journal a souligné que l’Iran est sorti de cette guerre plus fort, qu’il dissuade « Israël », lui impose « l’unité des fronts » et rejette les demandes de Trump de réduire son programme nucléaire.

De même, Haaretz a reconnu que le Hezbollah s’est remis de l’assassinat de son secrétaire général, le martyr Sayed Hassan Nasrallah, en 2024, ainsi que des pertes dans ses rangs, soulignant qu’il s’est engagé dans une « guerre de guérilla » contre l’armée israélienne.

« Israël » perd ses cartes stratégiques

Dans ce contexte, la chaîne israélienne Channel 13 a admis que l’Iran a réussi à saper la « dissuasion israélienne ».

De son côté, la chaîne israélienne Channel 12 a indiqué qu’« Israël » entre dans des cycles de confrontation avec l’Iran et perd ainsi « ses cartes stratégiques les plus importantes ». La chaîne a reconnu que Téhéran a réussi, après 3 ans de guerre, à reconnecter les différents fronts les uns aux autres.

Channel 12 a ajouté que personne au sein de l’appareil sécuritaire et militaire n’était capable d’imaginer un tel scénario après l’opération ‘Rugissement du Lion’. Elle a affirmé qu’« Israël » ne progresse pas face aux « menaces existentielles », mais s’embourbe plutôt dans des cycles tactiques avec l’Iran.

Un fossé dans la relation avec Trump

Sur le plan des relations entre Netanyahu et Washington, un fossé s’est creusé ces dernières semaines : le président américain Donald Trump l’a qualifié de « fou » lors d’un appel téléphonique, selon le même site. Il est apparu que Netanyahu a lancé des frappes contre l’Iran « contre la volonté de Trump », d’après les médias américains.

Mercredi, Trump a déclaré au sujet d’« Israël » que sans lui, il n’existerait plus. Cela intervient après que Trump a averti Netanyahu que Washington « ne sera pas le partenaire d’Israël s’il retourne à la guerre », selon les informations du site américain Axios.

Concernant un accord avec l’Iran, Trump a affirmé que Netanyahu « n’aura d’autre choix » que d’accepter tout accord auquel Washington parviendrait avec l’Iran, soulignant que la décision finale dans le dossier des négociations avec l’Iran est entre les mains des États-Unis, et non d’« Israël ».

Source : Médias