Cheikh Qassem en solidarité avec la RII : nous choisirons le moment opportun si nous interviendrons ou pas en cas de guerre contre l’Iran

Lors du rassemblement organisé ce lundi après-midi dans la banlieue sud de Beyrouth en solidarité avec la République islamique d’Iran contre les menaces américaines et israéliennes, le secrétaire général du Hezbollah a déclaré que le Hezbollah choisira le moment opportun l’action qu’il entreprendra si les Etats-Unis attaquent l’Iran

« Nous choisirons notre action au moment opportun : intervention, non-intervention, ou toute autre mesure proportionnée aux circonstances. Mais nous ne sommes pas neutres. Nos actions dépendront du contexte et de nos intérêts », a-t-il affirmé révélant que ces derniers mois, les médiateurs qui venaient rencontre des responsables du Hezbollah avaient tous une seule et même question, à savoir si le Hezbollah interviendra au cas où l’Iran est attaqué.

Cheikh Qassem a expliqué que leur objectif est « d’obtenir de notre part la promesse de non-ingérence et de non-implication ».

Selon lui, cet engagement devrait leur servir pour décider de leurs prochaines actions. « Les médiateurs nous ont clairement indiqué : Israël et les États-Unis étudient la possibilité de frapper d’abord le Hezbollah puis l’Iran, ou l’inverse, ou encore de frapper les deux simultanément ».

« Voici la réponse : Face à ces possibilités imbriquées et similaires, et à une agression qui ne fait aucune distinction entre nous, nous sommes préoccupés par la situation, visés par cette agression potentielle, et déterminés à nous défendre », a-t-il affirmé.

Ci-dessous, les principales idées du discours de cheikh Naïm Qassem :

(( Le Hezbollah croit en l’autorité du Guide suprême, par foi et par principe. Lorsque Trump ou quiconque menace le Guide suprême d’assassinat, ce sont des millions, voire des dizaines de millions de personnes qu’il menace, et c’est une menace qu’on ne peut ignorer.

Il est de notre responsabilité collective, fondée sur la foi, la conviction et le devoir, de faire face à cette menace, et nous sommes tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la contrer.

Un assassinat, s’il a lieu, à Dieu ne plaise, est un assassinat de la stabilité et de l’équilibre de la région et du monde.

Nous sommes tenus de faire face à cette menace, que nous considérons également dirigée contre nous. Nous avons pleine autorité pour agir comme bon nous semble.

Le plus grand coup porté à l’Amérique et à Israël a été l’instauration de la République islamique et le succès de la bénie Révolution islamique. Depuis, l’Iran est resté un phare de la liberté et a su progresser sur les plans scientifique, social, moral et culturel, servant de modèle aux nations indépendantes.

L’Iran qui a fait face à 12 jours d’agression a su , grâce à la solidarité et à la coopération, résister et déjouer les plans de l’ennemi américano-israélien.

L’Iran a subi douze jours d’agression l’an dernier et, grâce au soutien populaire et à la solidarité envers ses dirigeants, les Gardiens de la révolution et les forces de sécurité, tous placés sous la direction de l’Imam Khamenei (que Dieu le protège), a fait preuve de résilience et de patience, déjouant les plans de l’ennemi américano-israélien.

Récemment l’ennemi américano-israélien a tenté de renverser l’Iran de l’intérieur en exploitant sa situation socio-économique. Il a infiltré des manifestations légitimes avec des individus qui ont tué, détruit et incendié. Le motif des États-Unis est clair : ils veulent coloniser et dominer le monde, et pas seulement l’Iran.

L’Iran a le droit à la technologie nucléaire pacifique, à la puissance de feu balistique et aux autres capacités nécessaires à sa défense, et il a le droit de soutenir les opprimés. L’Iran a le droit de construire une république indépendante, mais les États-Unis s’y opposent et ne veulent pas que ces droits soient reconnus.

Aujourd’hui, les États-Unis et Israël lient le Liban, Gaza, la Syrie, l’Iran et la région dans un projet colonial unique. Ils veulent frapper chaque mouvement de résistance et d’indépendance dans la région.

Au Liban, ils font pression sur nous par des moyens militaires et politiques, mais ils maintiennent la menace de guerre car leur objectif final est notre capitulation.

Je vais vous révéler quelque chose : plusieurs protagonistes nous avaient posé une question claire et directe ces deux derniers mois : si Israël et les États-Unis entrent en guerre contre l’Iran, le Hezbollah interviendra-t-il ?

Leur mission est d’obtenir de notre part la promesse de non-ingérence et de non-implication.

Pourquoi nous demandent-ils cet engagement ? Parce qu’ils décideront ensuite de leurs prochaines actions. Les médiateurs nous ont clairement indiqué : Israël et les États-Unis étudient la possibilité de frapper d’abord le Hezbollah puis l’Iran, ou l’inverse, ou encore de frapper les deux simultanément.

Autrement dit, toutes les possibilités sont envisagées, nous sommes au cœur de l’imbroglio et nous sommes impliqués. Ils veulent donc voir s’ils peuvent obtenir un résultat en procédant par étapes.

Voici la réponse : Face à ces possibilités imbriquées et similaires, et à une agression qui ne fait aucune distinction entre nous, nous sommes préoccupés par la situation, visés par cette agression potentielle, et déterminés à nous défendre.

Nous choisirons notre action au moment opportun : intervention, non-intervention, ou toute autre mesure proportionnée aux circonstances. Mais nous ne sommes pas neutres. Nos actions dépendront du contexte et de nos intérêts.

D’aucun contesteront qu’il n’y a pas d’équilibre des forces. Qui a dit que la défense a besoin de l’égalité des forces ? En réalité, la défense, c’est l’absence d’égalité des forces… Il y a équilibre des forces et défense lorsqu’il y a agression et que l’ennemi est empêché d’atteindre ses objectifs.

D’aucuns nous diront que vous entraînez le Liban dans une situation qu’il ne devrait pas connaître. C’est nous qui entraînons le Liban dans cette situation, ou vous qui livrez à l’hégémonie américaine et mettez en exécution le projet américano-israélien ?

Au moins, lorsque nous nous levons, lorsque nous résistons et nous défendons, nous reconquérons le Liban, sa dignité et son statut. Les quatre dernières décennies témoignent de la manière dont nous avons restauré l’indépendance du Liban, sa vie et son statut, tandis que d’autres complotaient pour faire du Liban une partie de l’entité israélienne et pour vendre des terres libanaises à Israël.

Nous sommes solidaires de la vérité, de l’honneur, de la dignité, de la patrie, de la libération du pays et fidèles au sang des martyrs, dont en tête celui du martyr suprême, le maître des martyrs de la nation, Sayyed Hassan Nasrallah (que Dieu l’agrée), et Sayyed al-Hashemi, ainsi que tous les martyrs, les blessés et les prisonniers. Nous sommes solidaires des familles honorables qui ont donné et ont consenti tant de sacrifices et continuent de le faire.

Le discours arrogant de l’Amérique, d’Israël et de leurs alliés repose sur la soumission au contrôle des puissants, des oppresseurs et des criminels.

La paix par la force signifie la tyrannie et le colonialisme par la force. Le génocide à Gaza est synonyme de brutalité et de criminalité, et il implique la complicité des États-Unis et des pays occidentaux.

L’agression américano-israélienne contre le Liban ne saurait se justifier par la crainte d’une menace ou des intentions de la résistance. Si la résistance a des intentions, alors il s’agit d’une agression directe.

Cette fois, une guerre contre l’Iran pourrait embraser la région. L’Iran nous soutient depuis 43 ans et continue de le faire pour légitimer la libération de notre territoire. Quant aux États-Unis et à leurs alliés, ils aident Israël en œuvrant par la contrainte à affaiblir le Liban et en semant les graines de la discorde.

La reddition signifie la perte de tout, sans aucune limite. Mais la défense laisse place à l’espoir et à de nombreuses possibilités.

Ne nous menacez pas de mort, car notre destin n’est entre vos mains, mais entre celles de Dieu Tout-Puissant. Mais la dignité et l’honneur sont entre nos mains, et nous ne les abandonnerons pas, car ils sont notre responsabilité.

Je salue la République islamique et je dis au peuple iranien : Vous êtes le joyau de la couronne. Nous sommes avec vous, et vous êtes avec nous. ))

Source : Al-Manar