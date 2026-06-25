Sondage israélien : L’opposition progresse avec 67 sièges et la majorité rejette l’accord de Netanyahu avec les ‘Haredim’

Un récent sondage d’opinion publié par la Société de radiodiffusion israélienne Kan montre un net recul de la force de la coalition gouvernementale dirigée par Benjamin Netanyahu, face à une progression du camp de l’opposition, ce qui confère à ce dernier un avantage clair et décisif pour former le gouvernement si des élections israéliennes avaient lieu.

Selon les résultats du sondage, le total des sièges des partis opposés à Netanyahu s’élève à 67 sièges, contre seulement 53 sièges pour les partis de la coalition actuelle.

Les résultats indiquent la supériorité du parti Likoud, qui obtient 23 sièges, suivi du parti Beyahad (Ensemble) dirigé par Naftali Bennett, qui recule à 16 sièges, tandis que le parti Israel Beytenou obtient 10 sièges. Le parti Les Démocrates et le parti Otzma Yehudit (Force juive) obtiennent chacun 9 sièges.

Rejet des accords de Netanyahu

Sur le plan politique, le sondage a examiné les tendances du public israélien concernant l’accord en cours de négociation entre Netanyahu et les partis ‘Haredim’, qui prévoit un accord sur une date fixe pour les élections en échange de l’adoption de lois en faveur de ces partis. Ainsi, 52 % des personnes interrogées ont exprimé leur opposition à cet accord, tandis que 23 % l’ont soutenu, et 25 % ont répondu qu’elles ne savaient pas.

Concernant la personnalité la plus apte à diriger le camp de l’opposition lors des prochaines élections, 40 % des participants estiment que Gadi Eizenkot est le candidat le plus approprié, tandis que 16 % pensent que Naftali Bennett est le plus apte. En revanche, 27 % estiment qu’aucun d’eux ne convient pour cette mission, et 17 % ont répondu qu’ils ne savaient pas.

Il est à noter que le sondage a été réalisé le 24 juin 2026 par l’institut Kantar. Le nombre de personnes invitées à y participer s’élevait à 2 748, parmi lesquelles 553 hommes et femmes âgés de 18 ans et plus ont effectivement répondu. Le sondage a été mené via un échantillon électronique, avec une marge d’erreur de ±4,2 %, selon la chaîne israélienne Kan.

Plus tôt, un sondage de l’émission ‘Ulpan Shishi’ sur la Chaîne 12 israélienne avait montré que 59 % des personnes interrogées estiment que Netanyahu devrait se retirer de la vie politique et ne plus se présenter à aucun poste.

Source : Médias