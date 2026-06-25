L’administration Trump demande au Congrès un financement de près de 88 milliards de dollars, principalement pour couvrir les dépenses liées à la guerre contre l’Iran

L’administration du président américain Donald Trump a demandé au Congrès un financement supplémentaire de 87,6 milliards de dollars, principalement destiné à couvrir des « besoins urgents » liés à la guerre avec l’Iran, ainsi qu’à répondre à l’épidémie du virus Ebola en Afrique.

La demande, publiée sur le site internet de la Maison Blanche, comprend l’allocation d’un montant de 67,15 milliards de dollars au profit de l’armée américaine.

La Maison Blanche a également島précisé que cette demande inclut l’octroi de 21 milliards de dollars au Pentagone pour l’achat de munitions, le renforcement de la base industrielle américaine et le soutien aux capacités vitales, selon ce qu’a rapporté l’agence Reuters.

La demande comprend en outre 500 millions de dollars pour le programme de sécurité sanitaire mondiale afin de prévenir, surveiller et faire face à l’épidémie du virus Ebola en République démocratique du Congo, en Ouganda et dans d’autres pays.

La Maison Blanche a déclaré : « Ce financement est nécessaire pour protéger les Américains et empêcher la transmission du virus aux États-Unis. »

La demande vise à allouer 800 millions de dollars à l’aide humanitaire internationale pour soutenir la réponse à l’épidémie du virus Ebola en Afrique centrale, y compris l’équipement d’une installation de quarantaine au Kenya.

La demande réclame également 11,1 milliards de dollars pour soutenir les agriculteurs américains.

Source : Médias