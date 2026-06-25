Une source militaire libanaise nie les allégations américaines sur un retrait israélien du sud du Liban

Une source militaire libanaise officielle a démenti les informations concernant le retrait des forces d’occupation israéliennes de la soi-disant « zone tampon ».

C’est un responsable du Département d’État américain qui avait déclaré sous le couvert d’anonymat à l’agence Reuters qu’Israël s’est retiré d’une partie d’une zone tampon qu’il a établie au Sud-Liban, le qualifiant « de signe de bonne intention à l’encontre du gouvernement libanais », deux jours après la tenue de la 5eme session des négociations libano-israéliennes à Washington.

La source libanaise a expliqué que ces informations sur un retrait israélien ne reposent pas sur des données exactes, soulignant que les forces d’occupation sont toujours déployées dans les positions qu’elles occupaient en territoire libanais.

Le Radiodiffuseur public israélien Kan, citant un responsable de la sécurité a lui aussi affirmé que l’armée israélienne ne s’est pas retirée du Sud-Liban et n’a pas encore pris de décision à ce sujet.

Selon le site web américain Axios et les médias israéliens, le point de blocage dans les négociations entre les deux parties concerne l’étendue du retrait israélien et les zones par lesquelles il débutera.

Selon Kan, citant une source impliquée dans les négociations, les désaccords subsistent et les discussions portent encore sur « les zones expérimentales » dont l’établissement avait été décidé pendant la 4eme session et des cellules de terrain dans le sud du Liban, précisant que le calendrier de la phase expérimentale et la détermination des zones d’où l’armée israélienne devrait se retirer n’ont pas encore été décidés.

Des experts expliquent que l’entité sioniste insiste pour que ces zones expérimentales d’où l’armée israélienne devrait se retirer pour laisser place à la présence exclusive de l’armée libanaise soient situées au nord du Litani, c’est-à-dire en dehors de la zone baptisée Ligne jaune et qu’elle occupe.

Alors que les autorités libanaises voudraient les établir dans la Ligne jaune.

Jeudi, le ministre israélien de la Défense, Yisrael Katz, avait déclaré que les forces israéliennes ne se retireront pas du Sud-Liban même si les États-Unis le demandent ».

En depit de la baisse de l’intensite et du rythme des agressions israeliennes au sud du Liban, les violations israéliennes se sont poursuivies.

Le correspondant d’al-Manar au sud du Liban a rapporté ce jeudi que l’ennemi israélien a incendié des maisons dans la localité de Aïn Arab . Il a rendu compte d’un raid et du largage d’une bombe sonore sur la localité de Kfar Tebnite.

Un raid a été perpétré dans l’après-midi dans la région située entre Mayfadoune et Zawtar al-Charqiyeh.

Dans la matinée, des drones de reconnaissance ennemis ont été signalés dans le ciel de Beyrouth et sa banlieue-sud.

Par ailleurs, des médias israéliens ont fait état de la mort d’un soldat israélien dans le renversement d’un camion militaire au sud du Liban, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Source : Divers