Trump rétablit le blocus naval et envisage d’imposer des frais de service de 20%

Donald Trump a annoncé lundi le retour du blocus naval des ports iraniens dans le secteur du détroit d’Ormuz, au cœur de frappes d’une ampleur sans précédent depuis le cessez-le-feu d’avril dans cette guerre qui n’en finit pas d’ébranler l’économie mondiale.

« Les Etats-Unis seront désormais connus sous le nom de +GARDIENS DU DETROIT D’ORMUZ+ », a lancé sur son réseau Truth Social le président américain après une série de frappes dans la nuit visant à « empêcher l’Iran d’attaquer les navires » qui violent le mémorandum d’entente, selon le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Et d’annoncer le rétablissement du « +BLOCUS DE L’IRAN+ — ainsi nommé car il empêche uniquement les navires ou les clients de l’Iran d’entrer ou de sortir ».

Et tout comme Téhéran souhaite instaurer des frais de service, lui veut percevoir « une rémunération correspondant à 20% de la valeur des cargaisons » transitant par la voie maritime, pourtant soumise au droit international censé garantir une liberté de navigation sans entrave.

L’Iran assure de son côté qu’il « ne permettra en aucune circonstance » à Washington de s’immiscer dans la gestion du détroit, dont la République islamique a pris le contrôle au début de la guerre.

Le pays tient l’ennemi américain pour responsable du « retour de l’insécurité » dans la zone. Et ses puissants Gardiens de la Révolution l’accusent de mettre en péril l’approvisionnement mondial en pétrole.

Un sujet crucial après des mois de flambée des cours liée à la paralysie de ce détroit par lequel transitait avant la guerre un cinquième du brut mondial. Lundi, le baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale, bondissait de plus de 3,5% à près de 79 dollars.

« Avec la rupture des négociations et la fin de la trêve, la guerre au Moyen-Orient est désormais revenue de plein fouet » sur les marchés, analyse Andreas Lipkow, pour CMC Markets.

Source : Avec AFP