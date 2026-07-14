QG Khatam al-Anbiya : Nous ne permettrons pas aux USA de s’ingérer dans la gestion du détroit d’Ormuz

Le porte-parole du quartier général Khatam al-Anbiya du Corps des gardiens de la révolution (CGRI) a affirmé que « les aventures répétées et les actions hostiles des États-Unis visant à s’ingérer dans la gestion du détroit d’Ormuz » ont gravement mis en péril la sécurité de la région, le commerce international et la liberté de passage des pétroliers et des navires commerciaux, considérant que la coopération de certains pays de la région a également contribué à accroître le risque de propagation de la guerre dans toute la région.

Le porte-parole a déclaré dans un communiqué que, se basant sur des avertissements antérieurs, la République islamique d’Iran « ne permettra en aucun cas aux États-Unis de s’ingérer dans la gestion du détroit d’Ormuz ».

Il a ajouté que les forces armées de la République islamique d’Iran réagiraient fermement à toute perturbation ou menace à la sécurité du passage des navires commerciaux et des pétroliers de la part de l’armée américaine, « l’agresseur et le bandit de grand chemin », si celle-ci emprunte une route non autorisée par l’Iran et sans l’autorisation des forces armées, soulignant que « les mesures énergiques prises ces derniers jours par le Corps des gardiens de la révolution islamique et l’armée de la République islamique d’Iran en témoignent ».

Le porte-parole a lancé un avertissement aux dirigeants de la région, soulignant que toute coopération avec les États-Unis ou toute fourniture de soutien logistique à leur armée « sera considérée comme une guerre contre la souveraineté et la sécurité nationale de l’Iran », ajoutant que si la guerre dans la région s’étend, « ses flammes se propageront à tous les pays de la région ».

La déclaration concluait en affirmant que la responsabilité de tous les actes d’insécurité et de l’expansion de la guerre dans la région incombe aux États-Unis et aux pays qui coopèrent avec leur armée « criminelle ».

Source : Médias