2,2 milliards de dollars… Comment Trump a-t-il justifié ses « profits extraordinaires » par des affirmations trompeuses ?

Un article du New York Times a révélé la fausseté des affirmations du président américain Donald Trump visant à justifier les milliards de dollars de profits qu’il a réalisés depuis le début de son second mandat, soit environ 2,2 milliards de dollars.

Le journal expliquait que la fortune de Trump soulevait des questions sur un possible conflit d’intérêts et sur le fait de tirer profit de sa fonction publique, ce qui avait incité le président américain à se défendre en liant ses gains à la reprise du marché boursier, en affirmant que ses investissements étaient gérés par le biais d’une « fiducie aveugle », et en déclarant qu’il était le seul président de l’histoire des États-Unis à avoir fait don de son salaire.

Mais l’article du New York Times a confirmé l’inexactitude de ces affirmations, révélant un lien direct entre certains des projets les plus rentables de Trump, notamment dans le secteur des crypto monnaies, et les politiques de son administration.

Selon l’article de presse, les activités de Trump dans le secteur des crypto monnaies sont la principale raison pour laquelle sa fortune personnelle a presque triplé, passant de 2,3 milliards de dollars à 6,5 milliards de dollars entre 2024 et 2026.

L’article du New York Times a réfuté l’affirmation de Trump selon laquelle ses gains financiers personnels étaient dus à « la vigueur du marché boursier, qui a profité à tous », et a qualifié cette justification de « trompeuse ».

Selon les modèles de déclaration financière pour 2025, les revenus de Trump ont bondi de plus de 250 % par rapport à ce qu’il a déclaré en 2024.

Le journal expliquait que la majeure partie des 2,2 milliards de dollars qu’il avait gagnés ne provenait pas de la croissance des actions ordinaires, mais plutôt de projets de crypto monnaie qui lui avaient rapporté plus de 1,4 milliard de dollars.

Par ailleurs, deux propriétés de Trump en Floride, Mar-a-Lago et le Doral Golf Club, ont généré à elles seules près de 200 millions de dollars. Ses revenus incluaient également 87 millions de dollars provenant d’accords à l’amiable avec des médias et 55 millions de dollars issus de partenariats avec des marques.

Le New York Times a souligné que, depuis l’entrée en fonction de Trump en janvier 2025 jusqu’à la mi-2026, aucun indice majeur du marché américain n’a enregistré une croissance proche de 85 % pour justifier cette flambée ; l’indice Nasdaq a progressé d’environ 33 %, tandis que le solde moyen des comptes de retraite des Américains n’a augmenté que d’environ 11 %.

Concernant les affirmations de la Maison Blanche selon lesquelles les investissements et les intérêts commerciaux du président sont placés dans un « fonds fiduciaire aveugle » géré par des tiers afin d’éviter tout conflit d’intérêts, le journal a affirmé que cette déclaration est trompeuse et contraire à la réalité.

Le rapport souligne que Trump détient ses actifs dans ce que l’on appelle juridiquement une « fiducie révocable », une structure financière radicalement différente d’une fiducie aveugle qualifiée, qui exige une surveillance stricte du Bureau de l’éthique gouvernementale et empêche le fonctionnaire de connaître les détails de ses actifs et de ses transactions.

Bien que les comptes de Trump soient gérés par des sociétés de courtage externes, il a accès à ses actifs et peut tenir des réunions annuelles avec ses conseillers financiers. De plus, la nomination de membres de sa famille comme administrateurs élimine complètement le risque d’une gestion aveugle.

Le journal a cité des experts en transparence gouvernementale confirmant qu’il n’existe pas de « fiducie semi-aveugle » légalement définie, notant que les anciens présidents qui possédaient des actions individuelles, tels que Bill Clinton et George W. Bush, adhéraient à une véritable fiducie aveugle, tandis que d’autres, comme Barack Obama et Joe Biden, plaçaient leur argent dans des fonds d’investissement publics et des obligations du Trésor ordinaires.

Le mythe du don de salaire

Le rapport aborde l’affirmation de Trump selon laquelle il serait « le seul président à avoir renoncé à son salaire pour le donner », qualifiant cette affirmation d’« historiquement inexacte ».

Le New York Times a expliqué que Trump n’était pas le premier à agir ainsi, puisqu’il avait été précédé par le président Herbert Hoover, qui avait fait don de l’intégralité de son salaire annuel à des œuvres caritatives et à l’augmentation des salaires des fonctionnaires fédéraux, estimant qu’ils étaient sous-payés.

Le président John Kennedy a également fait don de son salaire à diverses œuvres caritatives, notamment des hôpitaux et des institutions de soins pour enfants.

Bien que le rapport reconnaisse que Trump a fait des dons plus importants que ses prédécesseurs immédiats, avec environ 2,9 millions de dollars durant son premier mandat, il souligne que ces dons ne représentent qu’un très faible pourcentage, à peine 0,1 %, de sa fortune nette totale à la fin de son mandat.

En revanche, les déclarations fiscales montrent que le président Joe Biden a donné environ 1,1 % de sa fortune nette, les dons d’Obama représentaient 8 % de sa richesse totale, tandis que ceux de George W. Bush variaient de 4 % à 11 %, ce qui fait des dons de Trump, par rapport à l’importance de sa fortune réelle, les plus faibles parmi les présidents contemporains.

Trump et les crypto monnaies

Le président américain Donald Trump a gagné environ 1,4 milliard de dollars grâce à ses activités liées aux crypto monnaies en 2025, selon des documents publiés le 30 juin par le Bureau de l’éthique gouvernementale des États-Unis.

Les données divulguées par Trump à son bureau montrent que ses sociétés et celles de sa famille ont reçu près de 800 millions de dollars de World Liberty Financial, une société de crypto monnaie lancée en septembre 2024 et soutenue par la famille Trump.

Les documents révèlent également que Trump a perçu 635 millions de dollars de redevances en vertu d’un accord de licence relatif à la crypto monnaie appelée « Trump$ », lancée quelques heures seulement avant son investiture en janvier 2025

Source : Médias