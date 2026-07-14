Un responsable de la sécurité iranienne : Des attaques répétées entraîneront un renforcement des mesures de dissuasion de la part de l’Iran

Un haut responsable de la sécurité iranienne a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que le président américain Donald Trump « a oublié que le détroit d’Ormuz appartient à l’Iran depuis des millénaires, bien avant l’existence même des États-Unis.»

En réponse aux récentes déclarations de Washington, ce haut responsable a souligné que « Trump, dans son délire, prétend que les États-Unis protègent le détroit d’Ormuz depuis 50 ans.»

Il a insisté sur le fait que l’administration américaine « n’a toujours pas compris que la sécurité et la gestion du détroit d’Ormuz relèvent de la souveraineté de l’Iran, et non de tweets ou de navires de guerre américains.»

Ce responsable a ajouté que « les événements de ces derniers jours confirment définitivement que l’Amérique et ses alliés doivent respecter pleinement leurs engagements et accepter les dispositions prises par l’Iran.»

Il a affirmé que « toute répétition d’incidents similaires par les États-Unis conduirait inévitablement à un renforcement des mesures de dissuasion et des actions entreprises par la République islamique ».

Source : Médias