Les médias israéliens révèlent deux conditions saoudiennes à la normalisation des relations avec « Israël » notamment le remplacement de Netanyahu

Des médias israéliens ont révélé de nouvelles conditions saoudiennes transmises à l’administration américaine concernant la normalisation des relations avec « Israël » et le retour aux accords d’Abraham.

Dans ce contexte, le quotidien israélien Israel Hayom rapporte que les Saoudiens ont envoyé des messages à Washington confirmant leur volonté de reprendre les discussions sur l’adhésion aux accords d’Abraham.

Le journal explique que la partie saoudienne a posé deux conditions à la relance de ce processus. « La première condition est le remplacement du Premier ministre Benjamin Netanyahu », tandis que la seconde porte sur « l’annulation de toutes les mesures prises par le ministre des Finances Bezalel Smotrich en Cisjordanie ».

Fin mai, le président américain Donald Trump a appelé les pays du Moyen-Orient, dont l’Arabie saoudite, le Qatar, le Pakistan et d’autres, à rejoindre les accords d’Abraham après avoir conclu un accord avec l’Iran.

Trump a indiqué avoir abordé la question avec plusieurs dirigeants régionaux lors d’entretiens téléphoniques avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, l’Égypte, la Turquie, le Pakistan et Bahreïn, insistant sur la nécessité d’étendre le processus de normalisation à d’autres pays de la région.

À l’inverse, le journal américain The Hill a affirmé que la demande soudaine du président Trump, invitant ces pays à normaliser leurs relations avec Israël dans le cadre des négociations avec l’Iran, s’était heurtée à une réalité complexe dans la région.

Le journal a noté que le Pakistan, qui joue un rôle de médiateur dans les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran, avait catégoriquement rejeté cette idée, tandis que d’autres pays gardaient un silence notable.

Source : Médias