Rubio menace d’un recours à la force si le Venezuela ne coopère pas (extrait de discours)

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a averti mercredi que les Etats-Unis pourraient de nouveau avoir recours à la force si le Venezuela ne se plie pas aux souhaits de Washington, quelques semaines après l’enlèvement spectaculaire de Nicolas Maduro.

« Ne vous y trompez pas, comme l’a déclaré le président (Donald Trump), nous sommes prêts à recourir à la force pour garantir une coopération maximale si les autres méthodes échouent », indique le texte du discours qu’il doit prononcer devant une commission parlementaire, qui a été distribué à l’avance mardi.

Parlant de la dirigeante par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, avec laquelle l’administration Trump s’est très vite accommodée, Marco Rubio souligne qu’elle « est bien consciente du sort réservé à Maduro ».

« Nous pensons que son intérêt personnel correspond à la réalisation de nos principaux objectifs », doit encore dire le secrétaire d’Etat devant la commission des Affaires étrangères du Sénat dans une menace à peine voilée, alors que Mme Rodriguez est toujours sous le coup de sanctions américaines.

Après son discours devant une commission du Sénat, le ministre américain des Affaires étrangères doit rencontrer à huis clos l’opposante et lauréate du Nobel de la Paix Maria, Corina Machado, a indiqué le Département d’Etat.

Le président socialiste Nicolas Maduro a été enlevé le 3 janvier, ainsi que son épouse, lors d’une opération militaire spectaculaire à Caracas, puis emmené et emprisonné aux Etats-Unis où il est inculpé pour narcotrafic.

L’opposition démocrate a accusé l’administration Trump d’avoir outrepassé ses prérogatives, sans autorisation du Congrès.

L’ex-vice-présidente de M. Maduro a été investie cheffe de l’Etat par intérim le 5 janvier mais Donald Trump a clairement annoncé que Washington entendait « dicter » les décisions du Venezuela jusqu’à nouvel ordre.

« Les ordres de Washington aux politiques vénézuéliens, ça suffit », a affirmé dimanche Delcy Rodriguez.

Sous pression américaine, Mme Rodriguez a signé des accords pétroliers avec les Etats-Unis, engagé une réforme législative comprenant notamment une loi sur les hydrocarbures, libéré des prisonniers politiques et appelé à trouver des accords avec l’opposition.

La semaine dernière, la Maison Blanche a annoncé vouloir inviter Delcy Rodríguez aux Etats-Unis, sans fixer de date. Cela a suivi un entretien téléphonique entre Donald Trump et elle, et après plusieurs déclarations élogieuses du président américain à son égard.

Défendant l’opération militaire, M. Rubio relève qu' »il n’y a pas de guerre contre le Venezuela et nous n’avons pas envahi le pays ».

« L’histoire offre peu d’exemples où autant a été accompli à si peu de frais », doit-il dire. « Tout cela a été accompli sans la perte d’une seule vie américaine », se félicite-t-il.

Une centaine de gardes vénézuéliens et cubains ont été tués dans l’agression américaine.

Source : Avec AFP