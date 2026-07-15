En raison des missiles iraniens, interruption des exportations de pétrole du port de Fujairah, aux ÉAU

HFI Research and Studies a rapporté que le port de Fujairah aux Émirats arabes unis, l’un des centres de transport et d’approvisionnement de pétroliers les plus importants de la région, est devenu inopérant après que deux pétroliers géants (VLCC) ont été ciblés par des missiles iraniens, entraînant l’arrêt de son activité.

Dans une vidéo publiée hier, HFI a déclaré que si le port de Fujairah, principal port de transbordement de pétrole de navire à navire aux Émirats arabes unis, cessait ses activités, cela équivaudrait à fermer le détroit de Bab el-Mandeb au marché pétrolier.

Selon HFR, la protection américaine n’a pas suffi aux Émirats arabes unis et que les 6 millions de barils de pétrole initialement prévus seront retirés du marché. Par ailleurs, le propriétaire de la société de logistique maritime Stolt Nielsen a déclaré au Wall Street Journal que les compagnies maritimes craignent que les conflits ne s’étendent au-delà du détroit d’Ormuz.

Source : Médias