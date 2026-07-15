Cheikh Qabalan : le pouvoir actuel n’a plus aucun mandat national

Le grand mufti jaafarite cheikh Ahmad Qabalan, a déclaré que « le pouvoir actuel, qui a trahi la souveraineté de son pays et les intérêts de son peuple, n’a plus aucun mandat national ».

Dans une déclaration distribuée aux médias, cheikh Qabalan rappelle que « la légitimité émane du peuple et s’achève avec lui. La tentative d’instaurer un nouveau mandat sioniste sous l’égide du pouvoir actuel est vouée à l’échec, et aucune autorité n’est légitime si elle contredit l’autorité constituante du consensus national. »

Il a ajouté : « La résistance et l’armée sont du peuple et pour le peuple, et aucune autorité n’est au-dessus de l’autorité du peuple. La souveraineté est indivisible. Le Liban, dans sa lutte pour la libération et la défense de son entité et de son État-nation, est redevable à la résistance et à ses armes nationales depuis un demi-siècle et le reste encore aujourd’hui. Le peuple résistant du Sud-Liban attend de l’État qu’il ordonne à l’armée libanaise de défendre le Liban pour le bien de la nation, et non de défendre la sécurité d’Israël, pays terroriste. Voilà ce que nous attendons de l’armée libanaise. »

Il a souligné que « le projet de zones expérimentales est un suicide national orchestré par le pouvoir en place, et nous ne permettrons pas à ce dernier de livrer le Liban aux sionistes ni de compromettre les capacités nationales de défense du pays. »

Et cheikh Qabalan de conclure son communiqué : « L’armée libanaise a la sagesse nationale de placer les intérêts des populations du Sud et l’honneur de la défense nationale du Liban au cœur de ses préoccupations, et non l’inverse. L’armée libanaise sera mise à l’épreuve à la frontière sud et dans les combats contre Israël ».

Les négociations entre le Liban et Israël qui se sont achevées mercredi à Rome. Elles ont porté sur le processus de mise en œuvre de « zones pilotes » dont Israël doit se retirer. Il commencera « dans les prochains jours », ont annoncé les Etats-Unis.

Mardi, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, avait déclaré que son pays était prêt à « aller de l’avant » dans la mise en œuvre de deux « zones pilotes », revendication clé des autorités libanaises.

Le tandem chiite Amal Hezbollah est hostile à ces négociations directes, refuse ce processus et réclame un retrait israélien total du sud du Liban où plusieurs régions font toujours l’objet d’agression israélienne.

Ce mercredi, un pilonnage d’artillerie ennemi a visé la localité de Houla, deux explosions ont eu lieu à Deir Siriane, 3 obus d’artillerie ont frappé Aita al-Jabal tandis que les deux localités de Baraachite et Beit Yahoune ont subi un pilonnage au phosphore.

Source : Divers