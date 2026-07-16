Vance : Nous n’enverrons pas de troupes au sol en Iran et certains en Israël souhaitent la poursuite de la guerre

Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré mercredi que son pays « n’enverra pas 150 000 soldats au sol pour parvenir à un changement de régime », en référence à l’Iran.

Dans une interview podcast avec Joe Rogan, M. Vance a affirmé que la menace asymétrique que représente l’Iran dans le détroit d’Ormuz signifie que le conflit ne peut être résolu que par la voie diplomatique.

Il a ajouté : « Je suis très frustré par les Américains qui prétendent qu’il est impossible de négocier avec les Iraniens », précisant qu’« il est possible de bombarder les Iraniens et de détruire certaines de leurs capacités, mais tirer sur des navires dans le détroit est facile, et nous devons être prêts au dialogue.»

Les États-Unis ont mené plusieurs attaques contre l’Iran, ciblant des sites industriels et des installations civiles, et ont également rétabli un blocus naval, tandis que l’Iran riposte en ciblant des bases américaines dans la région.

« Certains en Israël souhaitent la poursuite de la guerre », a-t-il conclu. « Nous sommes engagés dans un processus diplomatique extrêmement délicat avec Téhéran, tandis que certains membres du gouvernement israélien souhaitent la poursuite du conflit. »

Dans ce contexte, il a souligné qu’« Israël a dépensé des sommes colossales pour tenter de saboter les négociations avec l’Iran et de discréditer quiconque cherche à parvenir à un accord. »

Il convient de noter que les médias israéliens ont précédemment fait état du désir « d’Israël » d’obtenir l’aval du président américain Donald Trump pour lancer une frappe contre l’Iran. La Société de radiodiffusion israélienne a expliqué qu’Israël souhaite le feu vert des États-Unis pour lancer une nouvelle frappe contre Téhéran, alors que la confrontation actuelle se limite aux États-Unis et à l’Iran, sans aucune implication israélienne.

Epstein avait des liens avec les services de renseignement israéliens

Concernant l’affaire Jeffrey Epstein, Vance a déclaré qu’« il est clair qu’Epstein avait des liens avec les plus hautes sphères des services de renseignement israéliens. »

Il a ajouté qu’« Epstein était lié à des cercles au sein de ce qu’on pourrait décrire comme l’État profond israélien, considéré comme étant de centre-gauche », tandis qu’« il n’était pas étroitement lié au courant de centre-droit de la politique israélienne », notant qu’il avait toujours trouvé cela « remarquable », selon ses propres termes.

Source : Médias