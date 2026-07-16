Télévision nationale iranienne : Graves dégâts aux troupes et au matériel américains suite aux attaques iraniennes

La télévision d’État iranienne a rapporté aujourd’hui que les premières évaluations des attaques de missiles et de drones iraniens indiquent de très lourds dégâts au matériel et au personnel américains. Le reportage souligne que les attaques iraniennes dévastatrices se poursuivent avec une intensité maximale et que des détails complets sur ces opérations seront bientôt annoncés, malgré le black-out médiatique généralisé imposé par les forces américaines.

Ces informations coïncident avec des informations faisant état de fortes explosions entendues quelques heures plus tôt près d’une base militaire américaine au Koweït.

Les Gardiens de la révolution ciblent des installations militaires américaines au Koweït

Plus tôt dans la journée, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé que ses forces terrestres et aérospatiales avaient lancé une attaque, dans le cadre de la sixième vague de l’opération Nasr 2, à l’aide de missiles et de drones. L’attaque a ciblé un système de défense aérienne Patriot et un dépôt de ravitaillement sur la base militaire américaine au Koweït.

Les Gardiens de la révolution se sont adressés au peuple koweïtien, afirmant que « Téhéran ne nourrit aucune animosité à son égard, mais l’aime au contraire pour son honneur et sa noblesse.

Les Gardiens de la révolution ont souligné que l’opération n’était qu’une riposte aux crimes des États-Unis. Plus de quatre mois auparavant, l’armée américaine avait déclenché une guerre après avoir pris pour cible le Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Explosions dans des camps koweïtiens et destruction d’un drone américain

Par ailleurs, l’agence de presse iranienne Farsnews a cité des sources médiatiques confirmant que de très fortes explosions avaient été entendues, secouant l’île de Bubiyan et le camp Virginia, une base militaire américaine au Koweït.

Concernant l’affrontement direct, l’agence Fars a annoncé que les forces aérospatiales du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) avaient ciblé et détruit avec succès un drone américain Lukas de pointe dans l’espace aérien de Bandar Abbas, dans le sud de l’Iran. L’agence a averti que toute nouvelle agression entraînerait une riposte ferme et immédiate.

Les États-Unis mènent plusieurs attaques contre l’Iran, ciblant des sites industriels et des infrastructures civiles, et rétablissent un blocus naval. L’Iran riposte en ciblant des bases américaines dans la région.

Source : Médias