Le CGRI annonce l’exécution de la 23eme vague de l’opération Nasr 2 contre des bases US à Bahreïn et au Koweït

Le département des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran a annoncé que sa force navale a mené la 23e vague de l’opération Nasr 2, indiquant qu’elle a infligé « des coups durs aux forces américaines en 3 phases simultanées ». Deux d’entre elles ont visé les bases à Bahreïn et la troisième au Koweït.

Le CGRI a expliqué que la première phase a visé des hangars appartenant à des unités américaines stationnées à l’aéroport de Sakhir, au Bahreïn, assurant les avoir entièrement détruits.

Il a ajouté que la deuxième phase consistait à cibler les hangars d’équipement de bateaux du port de Salman également à Bahreïn, ce qui, selon le communiqué, a conduit à leur destruction et leur a infligé des pertes importantes.

Dans l’après-midi, des sirènes d’alerte ont retenti dans ce pays et les habitants ont été invités à se rendre vers les endroits les plus sécurisés, selon les médias bahreïnis.

La troisième phase de l’opération du CGRI a visé les abris, les installations de soutien et d’équipement des forces commandos navales de la base Arifjan au Koweït. Le CGRI assure qu’elles ont été détruites entièrement.

Le CGRI a rappelé que les attaques de missiles et de drones se poursuivront au titre de la « réciprocité » et en réponse à l’agression américaine.

Il a par ailleurs adressé un message au président américain Donald Trump, estimant qu’il a « une fois de plus fait preuve d’ignorance » en déclarant que l’Iran ne disposait plus que de quelques missiles, et soulignant que les missiles iraniens « continueront à s’abattre sur les criminels même si la guerre dure des années ».

Le communiqué souligne l’attachement à l’option de la résistance et de l’autonomie, affirmant que les Gardiens de la révolution continueront à défendre la sécurité et l’indépendance de l’Iran et s’engageant à « donner aux États-Unis une leçon qui empêchera tout agresseur de répéter son erreur ».

Téhéran continue de souligner qu’elle ne nourrit aucune animosité envers les peuples de la région, mais qu’elle cible plutôt les bases américaines en réponse aux crimes commis et commis par les États-Unis en Iran.

Dans leur dernière attaque à ce jour, les États-Unis ont lancé ce matin une offensive contre plusieurs villes iraniennes, principalement situées dans le sud du pays, dans le cadre de l’agression menée par les forces américaines ces derniers jours.

Source : Médias