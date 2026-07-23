Ben Gvir à leur tête : plus de 2 300 colons prennent d’assaut Al-Aqsa lors de la « commémoration de la destruction du Temple »

Le nombre de colons ayant pris d’assaut les esplanades de la mosquée Al-Aqsa s’est élevé à plus de 2 300 depuis les premières heures du matin, coïncidant avec la commémoration de ce qui est appelé la « destruction du Temple ».

Les groupes d’assaut continuent de pénétrer dans la mosquée Al-Aqsa sous une haute protection des forces d’occupation israéliennes, qui ont imposé des mesures militaires dans la mosquée et aux alentours de la vieille ville d’AlQods occupée, et ont restreint l’accès des fidèles à ses esplanades, répondant ainsi aux appels lancés par des groupes d’extrême droite israéliens pour marquer cet événement.

Le gouvernorat d’AlQods a rapporté que les forces d’occupation ont renforcé leurs mesures aux portes de la mosquée Al-Aqsa ainsi qu’autour de la vieille ville, et ont empêché plusieurs fidèles d’entrer. Il a précisé qu’un nombre très restreint a réussi à atteindre la mosquée pour accomplir la prière de l’aube, avant que les forces d’occupation n’agressent et ne frappent plusieurs citoyens et fidèles.

Il a ajouté que les forces d’occupation se sont déployées de manière intensive dans les différentes esplanades de la mosquée Al-Aqsa, tandis que des colons effectuaient la « prosternation épique » près de Bab al-Rahma, dans la zone orientale de la mosquée, soulignant que le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, se trouvait à la tête des assaillants.

Le gouvernorat a expliqué que les colons poursuivent l’accomplissement de rituels talmudiques lors de ces assauts, incluant le port des tefilines, la tenue de rituels collectifs et la récitation de chants et de prières à haute voix, au moment où les groupes du « Temple » poursuivent la mobilisation de leurs partisans afin de porter le nombre de participants aux assauts d’aujourd’hui à environ 5 000 colons.

Les Wakfs : Ces assauts visent à imposer le partage temporel et spatial

Le ministère des Wakfs et des Affaires religieuses islamiques a affirmé que l’incursion de Ben Gvir et de centaines de colons dans la mosquée Al-Aqsa constitue une violation du statut historique et juridique établi, affirmant que ces assauts et l’accomplissement de rituels talmudiques s’inscrivent dans le cadre de plans visant à imposer le partage temporel et spatial de la mosquée.

Le ministère a réaffirmé que la mosquée Al-Aqsa est un « droit exclusif des musulmans », appelant les pays arabes et islamiques à soutenir la fermeté des Palestiniens à AlQods, tout en demandant à la communauté internationale d’agir et de faire pression sur ‘Israël’ pour mettre fin aux violations contre AlQods et les lieux saints.

De son côté, l’imam et prédicateur de la mosquée Al-Aqsa a déclaré que le gouvernement israélien cherche à imposer un nouveau fait accompli dans la mosquée en intensifiant les assauts et les rituels exécutés par les colons.

Source : Médias