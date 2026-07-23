Un colon blessé lors d’une attaque à l’arme blanche à Naplouse

L’armée d’occupation israélienne a fait état d’une attaque à l’arme blanche dans la colonie d’« Elon Moreh », établie sur les terres de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée, ayant fait un blessé parmi les colons.

L’armée d’occupation a déclaré que deux Palestiniens avaient été « neutralisés », précisant que l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de l’opération.

De son côté, le service de secours israélien a indiqué avoir été alerté de la blessure d’un homme de 51 ans, poignardé près d’une ferme à Naplouse, qualifiant son état de grave. Dans la foulée, l’armée israélienne a annoncé l’imposition d’un cordon sécuritaire autour de la localité de Beit Furik, à l’est de Naplouse.

Vaste campagne d’arrestations visant des dizaines de Palestiniens

En parallèle, l’armée d’occupation israélienne a lancé, ce matin à l’aube, de vastes raids dans plusieurs secteurs de la Cisjordanie occupée, interpellant au moins 32 Palestiniens, dont deux enfants et d’anciens prisonniers.

Le bureau d’information des prisonniers a précisé que ces arrestations ont ciblé en particulier les gouvernorats de Qalqilya, Naplouse, Tulkarem et Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, ainsi que Bethléem au sud, à la suite d’incursions dans les domiciles palestiniens, accompagnées de fouilles et de saccages.

Le bureau a indiqué que les forces d’occupation ont arrêté 10 Palestiniens dans le gouvernorat de Qalqilya, et 6 autres dans le camp de Dheisheh et la ville de Bethléem.

Dans le gouvernorat de Naplouse, les forces d’occupation ont arrêté 6 Palestiniens, dont l’ancien maire de la ville et un ancien prisonnier, outre deux enfants de la localité de Burqa, au nord-ouest.

Les forces d’occupation ont également arrêté 4 Palestiniens dans les localités de Saida et Attil, au nord du gouvernorat de Tulkarem, ainsi que 6 autres dans le gouvernorat de Jénine, après avoir pris d’assaut leurs habitations et agressé les résidents.