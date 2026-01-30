Armée iranienne : La guerre s’étendra à toute la région, d’Israël aux bases américaines

Le porte-parole de l’armée iranienne, le général de brigade Akrami Nia, a affirmé jeudi : « Si l’ennemi commet la moindre imprudence, nous répondrons avec célérité et fermeté. »

Il a souligné que « la guerre s’étendra à toute la région, de l’entité sioniste aux pays où se trouvent les bases américaines. »

Dans sa déclaration, le général de brigade Akrami Nia a indiqué que « les forces armées sont prêtes à infliger une riposte rapide et brutale à l’ennemi s’il commet une erreur de calcul et porte atteinte à la souveraineté de l’Iran. »

Il a précisé que « les plans nécessaires ont été élaborés en cas d’attaque ennemie potentielle. Nous disposons de réponses appropriées et proportionnées à tous les scénarios possibles. »

Le porte-parole de l’armée iranienne a également déclaré : « Si Trump croit pouvoir mener une opération éclair puis tweeter deux heures plus tard que l’opération est terminée et que nous ne prendrons aucune mesure contre l’Iran, c’est totalement hors question. »

Dans ce contexte, le commandant en chef de l’armée iranienne, le général de division Amir Hatami, a déclaré dans une circulaire relative à l’intégration de 1 000 drones aux forces armées iraniennes, que « compte tenu des menaces potentielles, les capacités stratégiques doivent être renforcées afin de permettre un combat rapide et une riposte décisive à toute agression ».

L’Iran a émis un avertissement annonçant son intention de mener un exercice naval à tirs réels dans le détroit d’Ormuz dimanche et lundi, selon l’Associated Press.

Cette annonce intervient dans un contexte de menaces proférées par le président américain Donald Trump contre l’Iran depuis fin 2025. La dernière en date remonte à mercredi, lorsqu’il a déclaré : « Concluez un accord », ajoutant : « Nous espérons que l’Iran viendra à la table des négociations », et menaçant d’envoyer dans la région une flotte « plus importante que celle envoyée au Venezuela, en direction de l’Iran ».