Le fameux Twitter saoudien Moujtahed a révelé dans une série de Tweets que « le roi n’a pas contacté l’agence Reuters ni n’a évoqué avec quiconque du lancement d’ Aramco. En fait, ce qui a été attribué au roi n’était qu’une mise en scène réalisée par Mohammed ben Salman. Ce dernier a fait croire qu’une fuite est parvenue à Reuters venant du roi, selon laquelle son projet a été annulé par le roi et non une décision de sa part de retirer son projet. Une mise en scène pour sauver sa face « .

Selon le site Lebanonnews, Moujtahed a ajouté que « les proches de Ben Salman rapporte que ce dernier est inquiet et en état d’anxieté permanent à cause de son hésitation de prendre la décision de déclarer que son père a abdiqué en sa faveur ».

Selon Moujtahed, « les médecins ont affirmé à Ben Salman que la santé de son père se détériore rapidement, et que le prochain grand malaise peut entraîner sa mort . Ce qui a augmenté son stress au point que cela s’est refleté dans son comportement devant ses proches ».

Il a poursuivi: « d’ailleurs, MBS n’a pas besoin de convaincre son père parce que c’est lui qui signe à la place de son père toutes les décisions, sachant que le roi a perdu ses capacités intellectuelles et ne peut suivre les évenements. Il n’a donc besoin que d’une déclaration attribuée à son père attestant sa succession ».

Moujtahed écrit : « D’une part, MBS ne veut pas se précipiter avant d’avoir supprimé certains grands tenors de la famille royale , car pour MBS ces derniers ont gardé le silence à cause de la présence du roi. MBS pense que ces tenors savent que toute décision d’abdication du roi n’est pas une décision émanant de la personne du roi en raison de sa santé. Et donc, MBS craint que ces derniers s’opposent à cette abdiction et dénoncent l’état mental du roi ».

« D’autre part, MBS craint d’être surpris par une mort précipitée de son père avant l’éradiction de ces tenors , et donc, sa succession au pouvoir sera difficile au moment de la mort de son père que durant sa vie. En fait , quelque soit le statut mental de son père , ce statut n’est connu que par la famille , devant le peuple, le roi est compétent et donc jouit d’ une plus grande légitimité ».

Concernant l’état d’Abdel Aziz bin Fahd : » Il est sequestré dans le camp de détention de l’un des palais et souffre de grandes sequelles mentales sachant qu’il a perdu la majeure partie de sa mémoire et semble souffir de selennité » note Moujtahed.

Il a ajouté: « Ben Salman a permis à sa mère de lui rendre visite , elle est sortie de cette visite très triste à cause de son état mental où il ne montrait pas de désir et aucune joie de la rencontrer ».

