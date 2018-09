La plus grande peur actuelle des Allemands est la politique menée par le président américain Donald Trump, révèle une étude annuelle de la compagnie d’assurances R+V publiée jeudi.

Soixante-neuf pour cent des personnes interrogées affirment redouter la politique de Donald Trump, une préoccupation plus importante que la question des demandeurs d’asile qui chamboule le jeu politique en Allemagne, selon les résultats de cette étude sur «les peurs des Allemands en 2018».

«Plus des deux tiers des Allemands ont une grande peur que les politiques de Donald Trump ne rendent le monde plus dangereux», a souligné la directrice de l’institut de recherches, Brigitte Römstedt, citée dans un communiqué.

La principale source d’angoisse jusqu’ici, le terrorisme, rétrograde à la cinquième place.

Soixante-trois pour cent des Allemands se déclarent par ailleurs préoccupés par l’immigration de masse, soit une proportion de 6 points plus importante qu’il y a un an.

Soixante-trois pour cent disent également redouter les tensions sociales suscitées par cet afflux de plus d’un million de demandeurs d’asile depuis 2015, en augmentation de deux points par rapport à 2017, selon la même source.

«La politique dure de Trump ‘America First’, ses agressions contre les accords internationaux et sa politique non moins agressive sur le commerce ou la sécurité, notamment contre ses propres alliés, suscitent la peur dans une majorité de la population», analyse le politologue Manfred Schmidt de l’Université de Heidelberg et qui conseille R+V Infocenter.

«Cela est renforcé par les attaques de Trump contre l’Allemagne», a-t-il ajouté en référence aux coups de griffe répétés du président américain contre la chancelière Angela Merkel que ce soit dans le domaine économique ou sécuritaire.

L’étude a été réalisée auprès de 2335 personnes âgées de 14 ans et plus. «Les peurs des Allemands» est un sondage réalisé chaque année depuis 25 ans par le R+V Infocenter, propriété du groupe d’assurances éponyme.

Source: Avec Reuters