Mercredi, la Résistance islamique en Irak a publié une image montrant plusieurs de ses drones se dirigeant vers la colonie Eilat, au sud de la Palestine occupée.

Les médias militaires de la résistance ont joint à cette image le slogan L’horreur n’est pas encore terminée, et il y a bien plus encore, en référence à la poursuite de ses opérations contre les cibles d’occupation en soutien à Gaza et à sa résistance.

Le 20 avril, la Résistance islamique en Irak a annoncé avoir mené deux opérations dans les territoires palestiniens occupés en 1948, à l’aide de drones.

Dans son communiqué, elle a expliqué que ses moudjahidines avaient ciblé une cible israélienne vitale à Eilat lors d’une opération et dans une autre, ils avaient ciblé la base aérienne israélienne d’Obda.

La résistance a annoncé que les deux opérations étaient menées dans le prolongement de sa démarche de résistance à l’occupation et de soutien à la population de la bande de Gaza, et en réponse aux massacres commis par l’occupation contre des civils palestiniens sans défense, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées, et en réponse à la violation de la souveraineté irakienne par l’occupation israélienne et à son ciblage traître des camps des Forces des Hachd alchaabi irakiennes.

Source: Médias