La mission diplomatique palestinienne à Washington, dont le gouvernement de Donald Trump a ordonné la fermeture, a cessé ses activités jeudi en espérant que ce « triste moment » ne soit qu’une brève parenthèse.

« Aujourd’hui, c’est le délai qu’ils nous ont donné » pour fermer, a déclaré le représentant de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hossam Zomlot, dans une vidéo sur Facebook adressée au « grand peuple américain ».

Hasard du calendrier ou choix symbolique, la date choisie par le gouvernement américain pour cette fermeture coïncide avec le 25e anniversaire de la signature, à la Maison Blanche, des accords d’Oslo entre les deux dirigeants de l’époque, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le chef de l’OLP Yasser Arafat.

Hossam Zomlot a dénoncé une décision « malheureuse et vindicative ».

« L’administration Trump ne nous a donné que deux choix: perdre notre relation avec elle ou perdre nos droits en tant que nation. Notre président, nos dirigeants et le peuple palestinien ont choisi nos droits », a expliqué celui qui faisait office d’ambassadeur palestinien aux Etats-Unis.

Se disant « extrêmement attristé par la situation actuelle », il a lancé aux « millions d’Américains qui ont été et continuent d’être les amis de la Palestine »: « que ce triste moment soit bref afin que nous puissions redevenir rapidement un symbole et l’illustration de la relation historique entre Palestiniens et Américains ».

Le département d’Etat américain a annoncé lundi sa décision de fermer le bureau de représentation de l’OLP, accusant les dirigeants palestiniens de refuser de parler à l’administration Trump et d’engager des négociations de paix avec ‘Israël’.

L’Autorité palestinienne a gelé tout contact avec le gouvernement américain depuis que le président Trump a reconnu, en décembre, Jérusalem AlQuds occupée comme capitale d’Israël. Washington a ensuite multiplié les mesures spectaculaires, coupant notamment l’essentiel de son aide aux Palestiniens.

Pour l’ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, la fermeture de la mission de l’OLP à Washington et la fin des financements pour les Palestiniens, décidées par l’administration de Trump, sont des mesures justifiées, tant que les Palestiniens refusent les ‘pourparlers de paix’.

Source: Avec AFP