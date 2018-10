La Force aérospatiale des Gardiens de la révolution islamique a diffusé ses premières images de sa riposte balistique contre les quartiers généraux de la milice wahhabite terroriste Daech , situés à AlbouKamal, à l’est de l’Euphrate, selon l’agence d’informations iranienne Farsnews.

La riposte balistique des forces terrestres des gardiens de la révolution a compris le tir de six missiles sol-sol ainsi que des raids menés par 7 drones, tuant et blessant un grand nombre d’éléments et de dirigeants de Daech impliqués dans l’attaque terroriste d’Ahwaz.

« Selon les informations que nous avons reçues, une quarantaine de hauts dirigeants de Daech ont été tués dans cette attaque », a déclaré le général Amirali Hajizadeh, chef de la division aérospatiale des Gardiens, ajoutant que l’opération avait été menée sur la base de renseignements fournis par la force al-Qods, chargée des opérations extérieures.

Les images montrent le quartier général des terroristes avant et après la riposte iranienne.

