Les drones iraniens ont multiplié, prétend Business Insider, leurs vols près des navires de guerre américains dans le golfe Persique.

Le site d’information Business Insider, citant des responsables américains, a prétendu que les Iraniens ont trouvé un nouveau moyen d’observer les navires de guerre américains dans le golfe Persique.

L’Iran utilise de plus en plus, en remplacement de ses bateaux rapides, des drones pour repérer les navires US dans la région du golfe Persique et le détroit d’Ormuz.

Plus d’un an est passé depuis le dernier incident qui s’est produit entre d’une part le porte-avions américain Nimitz et les navires l’accompagnant, et d’autre part des frégates iraniennes équipées de missiles.

Selon le rapport, les Iraniens ont récemment trouvé un nouveau moyen de surveiller le trafic des navires de guerre américains dans le plus grand corridor maritime du monde.

« Les drones iraniens ont multiplié leurs activités au-dessus du golfe Persique en effectuant des opérations dangereuses », a prétendu USNI News la semaine dernière. Les responsables du Corps des Marines des États-Unis d’Amérique prétendent que les navires américains dans le golfe Persique sont régulièrement surveillés par des drones iraniens survolant les environs.

Le colonel Cole Morgan, porte-parole du commandement central de la marine américaine, a déclaré ce vendredi 19 octobre à Business Insider que le dernier incident dangereux entre l’Iran et les États-Unis remonte au 14 août 2017.

Selon ce rapport, l’incident récent le plus important aurait été le vol d’un drone dépourvu de feux de position à proximité du porte-avions USS Nimitz, qui effectuait des opérations dans le golfe persique.

Le 8 août, le Pentagone avait également prétendu qu’un drone iranien s’était approché du chasseur-bombardier F/A-18E Super Hornet de l’US Navy à une distance d’environ 30 mètres.

Bien qu’aucun incident dangereux ne se soit produit depuis lors, les navires américains sont toujours en position de défense dans cette région.

« Même si le risque d’incidents dangereux a diminué, nous craignons cependant une multiplication des opérations des drones iraniens qui volent sans feu de position ni transpondeurs au-dessus des eaux internationales », a également prétendu Morgan.

Business Insider a affirmé que les navires américains étaient absents du le golfe persique pendant la majeure partie de l’année, bien que deux destroyers américains soient récemment entrés dans cette zone maritime.

Source: Avec PressTV