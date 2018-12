Les opérations de l’armée yéménite et d’Ansarullah continuent dans le sud-ouest de la province d’al-Jawf. Elles consistent à maintenir la sécurité des provinces de Saada et d’Amran.

Selon des informations provenant de l’ouest d’al-Jawf, les forces yéménites ont lancé une offensive d’envergure contre les zones occupées par les mercenaires saoudiens dans le district d’al-Matoon. Environ 23 mercenaires ont été tués et blessés lors des affrontements, et plusieurs autres ont fui de peur d’être tués.

Les unités de missiles et d’artillerie d’Ansarullah ont visé les positions des troupes saoudiennes dans la région de Safar al-Hanayah, dans le sud-ouest de la province d’al-Jawf.

Interrogée par Mashregh News, une source sur le terrain a déclaré que plusieurs ambulances étaient sur place pour déplacer les mercenaires blessés suite à cette offensive qui a eu lieu à haute altitude dans le secteur de Ham, dans le district d’al-Matoon. Une grande quantité d’équipements militaires a été saisie et deux blindés de la coalition ont été détruits dans cet axe.

Certaines parties du district d’al-Matoon ont été libérées, mais les opérations de l’armée yéménite continuent en vue de la libération intégrale de la zone. Al-Matoon est la porte d’entrée aux provinces de Saada et d’Amran. Or, son évacuation permettrait à l’armée de progresser vers les régions centrales d’al-Jawf, a indiqué la source. Elle parviendrait ainsi jusqu’à la ville d’al-Hazm, occupée par les forces de la coalition saoudienne.

Actuellement, une partie de la superficie de la province d’al-Jawf est occupée par la coalition saoudienne, mais, la plupart des zones occupées sont désertiques.

Dans ce contexte, les autorités locales dans le district frontalier de Baqem à Saada ont affirmé que les habitants son confrontés à la mort et l’exode forcé en raison des bombardements de la coalition saoudo-US quotidiens.

31 violations à Hodeïda

Sur un autre plan, le porte-parole des forces yéménites, le général Yehya Sarii, a fait état d’atermoiement dans l’application de l’accord du cessez-le-feu à Hodeïda.

M.Sarii a affirmé, le dimanche 30 décembre, que la coalition et ses mercenaires ont mené plus de 31 violations durant les 24 dernières heures contre les quartiers résidentiels à Hodeïda, en dépit de la présence des observateurs onusiens et des représentants du comité mixte (forces yéménites et mercenaires).

Avec PressTV+ AlMasirah