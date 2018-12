Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamenei, a reçu en audience la délégation du Jihad islamique de la Palestine à l’un des moments les plus névralgiques de l’histoire de la Palestine, alors que les monarchies arabes n’hésitent plus à revendiquer leurs complicités avec Israël et que paradoxalement ce dernier se trouve dans un état d’affaiblissement constant.

Le Leader de la Révolution islamique a souligné que l’extraordinaire capacité palestinienne à défier Israël, que les armées arabes n’ont jamais pu vaincre mais que les Gazaouis ont mis au pas, devrait servir d’exemple.

« Avec l’aide de Dieu, la Palestine sera éternelle et la victoire finale appartiendra au peuple palestinien. Suivant un principe qui a depuis tout temps régi la question palestinienne, la résistance à l’Occupant sera gratifiée par la victoire. Et toute compromission causera la défaite. Le peuple palestinien a résisté dans la lutte contre le régime sioniste et il en est sorti victorieux. Cette victoire ne signifie pas que les Palestiniens ont réussi à former un État – ce qui se réalisera, enfin, grâce à Dieu – elle se traduit surtout par l’échec du régime sioniste face au peuple palestinien et aux groupes de la Résistance, régime que les armées arabes n’ont jamais pu vaincre. Les prochaines victoires que remportera la Résistance seront encore plus grandes, grâce à Dieu », a fait savoir le Leader de la Révolution islamique.

« Le régime sioniste a déjà connu deux défaites cuisantes face à la Résistance. Une première fois en au bout de 22 jours où il a réclamé la trêve tandis que la deuxième guerre n’a duré que 8 jours. Et, le dernier échec humiliant date d’il y a deux mois quand le régime sioniste a souhaité la trêve après 48 heures et cela signifie que le régime usurpateur a plié l’échine , a rappelé l’honorable Ayatollah Khamenei.

« Les victoires successives du peuple palestinien ces dernières années, découlent de sa résistance et de son endurance. Tant que la Résistance existera, le déclin du régime sioniste se poursuivra », a ponctué le Leader.

Faisant allusion aux lourdes pressions exercées par le front de l’Arrogance sur la République islamique, le leader a poursuivi : « Ces pressions ne pourront jamais nous contraindre à renoncer à notre devoir religieux et rationnel qui est le soutien à la Palestine, a ponctué le Leader de la Révolution islamique qui a par cette même occasion rendu hommage à la résistance et aux combats du Jihad islamique de la Palestine avant de souhaiter le prompt rétablissement de l’ancien secrétaire général de ce mouvement, Ramadhan Abdallah.

Pour sa part, le secrétaire général du mouvement, Ziyad al-Nakhalah a présenté un compte rendu des derniers développements en Palestine occupée et de larges capacités et la disponibilité des combattants du Jihad islamique dans leur oeuvre de résistant : « En dépit de toutes les pressions, les Gazaouis n’ont jamais renoncé à leur résistance face au régime sioniste et au plan dit « Deal du siècle ». Cette résistance s’est manifestée par, entre autres, la poursuite, chaque vendredi, de la Marche du grand retour que les Gazaouis organisent et à laquelle ils participent largement au prix de leur vie. »

Nakhalah a aussi évoqué la récente victoire de la Résistance palestinienne face au régime sioniste et l’appel humiliant d’Israël au cessez-le-feu, seulement 48 heures après la riposte palestinienne à l’opération commando d’Israël à Tulkarem : « La Résistance palestinienne est, aujourd’hui, plus renforcée que jamais et ce, à tel point que si une guerre se déclenchait, Tel-Aviv voire tous les villes et villages israéliens seraient visés par des milliers de missiles de la Résistance. »

Source: PressTV