Les dirigeants militaires iraniens de l’armée et des gardiens de la révolution sont montés au créneau ces derniers jours, multipliant leurs mises en garde contre toute velléité d’attaquer leur pays, tout en invitant les pays de la région à œuvrer de concert avec eux pour préserver la sécurité de la région.

Ils ripostaient surtout la présence américaine accrue dans les eaux du Golfe persique, avec l’arrive le 21 décembre de l’USS John C. Stennis, un porte-avions polyvalent américain à propulsion nucléaire, faisant partie des 10 porte-avions géants de l’US Navy y était entré. Mais aussi aux manœuvres Red Wave1 réunissant des commandos de six pays riverains de la mer Rouge, et qui ont été entamé le dimanche 30 décembre dernier, ont commencé ce dimanche à proximité de Djeddah, en Arabie saoudite.

L’Iran a une doctrine pacifique mais il sait se défendre

« Les ennemis régionaux de l’Iran doivent savoir que, parallèlement à sa doctrine pacifique, la République islamique d’Iran maintient une présence militaire puissante et ferme. Si nécessaire, tout en défendant son intégrité territoriale, l’Iran tiendrait pour responsables de toute éventuelle conséquence, les pays ayant répondu à l’appel américain », a tenu à assurer le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Baqeri le lundi 31 décembre lors d’une visite à Abu Moussa, une île iranienne du golfe Persique dans le sud de l’Iran.

« Les îles du golfe Persique sont en sécurité grâce à la présence de forces d’élite et des équipements militaires modernes qui sont à leur disposition », a-t-il ajouté, rapporte le site en ligne de la télévision iranienne Press Tv.

« Certains pays [régionaux] feraient mieux de ne pas s’appuyer sur les États-Unis. Cette même Amérique a été contrainte de quitter la Syrie après y avoir semé plusieurs années de violence et de chaos », a rappelé le général Baqeri.

C’est une honte que les pays de la région soient inféodés aux étrangers

Le jour même, un haut-dirigeant du corps du Corps des gardiens de la révolution en Iran déplorait lui aussi que les autres pays de la région soient inféodés aux étrangers, les invitant à œuvrer de concert avec l’Iran pour préserver sa sécurité.

« Nous sommes musulmans et nous tendons la main à nos frères musulmans de la région. C’est une honte pour les pays que leurs dirigeants soient inféodés aux étrangers », a averti l’amiral Ali-Réza Tangssiri, selon Press Tv.

« Nous avons à maintes reprises assuré aux nations de la région que nous sommes prêts et capables d’assurer leur avec l’aide des autres de cette région. La présence des forces étrangères pourrait menacer cette sécurité. Si un navire atomique tombe en panne dans notre région, il causera des dommages environnementaux irréparables, dont on devra subir les conséquences des années durant. Nous pouvons garantir cette sécurité en organisant des manœuvres conjointes avec les autres pays de la région », a souligné l’amiral Ali-Réza Tangssiri.

« Les étrangers sont présents dans la région, mais pas dans nos eaux territoriales. Ils ne sont pas non plus présents dans les eaux que nous surveillons. Ils mouillent dans les eaux des autres pays et les eaux internationales », a-t-il ajouté d’un ton plus rassurant.

Nous aurons les vedettes les plus performants

L’amiral Ali-Réza Tangssiri a indiqué que les gardiens de la Révolution vont doter les unités de vedettes rapides de missiles plus performants ou encore de radars furtifs.

Selon lui, le CGRI détient les bateaux les plus rapides du monde. « Nous sommes en train de concevoir des vedettes à une vitesse plus de 80 nœuds », a-t-il précisé.