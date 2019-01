Les forces américaines en Syrie poursuivent le retrait de leurs effectifs de la province de Hassaké au nord-est de l’Euphrate, a révélé le site d’information en ligne Nida Souriyat (Appel de la Syrie).

Selon des sources sur le terrain, une centaine de camions à l’immatriculation irakienne ont transporté des équipements militaires américains comprenant entre autre des véhicules de type Hummer et Humvey vers la province du Kurdistan irakien.

Le 19 décembre dernier, le président américain a annoncé sa décision de retirer ses troupes de Syrie. Cette semaine, il a assuré que ce retrait se ferait sur une durée de 4 mois.

Ce jeudi 3 janvier, les habitants de la ville de Hassaké sont descendus dans la rue pour dénoncer les menaces répétées d’Ankara ainsi que la présence illégale des forces étrangères sur le sol syrien, a rapporté la chaîne de télévision Al-Alam.

Brandissant des pancartes sur lesquelles étaient inscrits des slogans contre les menaces répétées du gouvernement turc, les manifestants ont souligné leur ferme volonté de défendre la Syrie jusqu’à la dernière goutte de sang et de riposter à toute agression contre leur patrie.

Toujours selon Nida Souriyat, la milice kurde de Forces démocratiques syriennes a enregistré une avancée importante à l’est de Deir Ezzor, où elle a conquis la localité AlBouhassan, et d’importantes surfaces de la région al-Kachmat, restreignant celle occupée par la milice wahhabite Daech.

Désormais, estime Nida Souriyat, Daech ne contrôle plus que trois localités dans la province orientale de Deir Ezzor, qui sont Soussa, Chaafat, et alBaghouz , ainsi que des régions désertiques dans les deux provinces de Deir Ezzor et de Homs.

Dans la région de Manbej, au nord de Deir Ezzor, il est question que les factions rebelles soutenues par la Turquie qui s’étaient attroupées dans ses environs en vue de la conquérir la ville, se sont retirés elles aussi. C’est l’Observatoire syrien des droits de l’homme, instance médiatique de l’opposition pro occidentale qui a révélé ce fait, rapporte Press TV.

« Les groupes armés déployés dans le nord et le nord-est d’Alep impliqués dans l’opération « Bouclier de l’Euphrate », et les terroristes opérant dans le nord-ouest d’Alep participant à l’opération « Rameau d’Olivier », qui avaient été tous stationnés près de Manbij, ont quitté la région », a rapporté l’OSDH, organe des services secrets britanniques.« Ankara a supprimé l’état d’alerte sur les lignes de contact séparant les militaires turcs et ses pions terroristes des Forces démocratique syriennes », précise l’OSDH.

Ces éléments terroristes sont retournés dans des casernes du groupe baptisé « Armée nationale syrienne » soutenu par la Turquie. Celui-ci se devrait de se consacrer davantage aux combats sanguinaires qui battent leur plein entre la coalition jihadiste takfiriste Hayat Tahrir al-Cham, et tous les groupes pro turcs.

Source: Divers