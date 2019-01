Les différents partis politiques yéménites ont apporté leur soutien aux protestations du peuple soudanais.

Les partis yéménites ont annoncé, dans un communiqué, que la République du Soudan traversait de dangereuses crises économique, politique et sociale, mettant en garde contre leurs impacts négatifs sur les citoyens qui souffrent d’une situation catastrophique.

« Le peuple libre soudanais mérite une révolution contre cet État qui a scandaleusement échoué dans la gestion du pays. Cet État a porté atteinte à la dignité du peuple et de l’armée, en transformant les forces de cette dernière en des mercenaires à la solde des agresseurs saoudo-émiratis au Yémen», est-il écrit dans ce communiqué.

Les partis yéménites ont exhorté les Soudanais à poursuivre leur révolution pacifique jusqu’au renversement du régime dictatorial et tyrannique qui a engagé leurs enfants dans une guerre vaine contre le Yémen et qui tentent de normaliser ses relations avec le régime israélien afin de faire retirer le nom de son dirigeant de la liste noire de l’ONU et de lui permettre de rester au pouvoir.

Source: Avec PressTV