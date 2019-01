Un communiqué de HTC aux habitants d’Atareb

Dans les combats fratricides qui faisaient rage tout au long de la semaine écoulée dans les deux provinces d’Idleb et d’Alep, c’est Hayat Tahrir al-Cham (HTC) qui l’emporte. Jusqu’à présent. Surtout dans les zones occidentales de la province d’Alep, qui a été entièrement conquises ces derniers jours par cette coalition de milice jihadistes takfiristes dont l’épine dorsale n’est autre que le front al-Nosra. Elle en a entièrement évincé son ancien allié, le mouvement Noureddine al-Zenki (MNZ). Celui-ci a quitté depuis plusieurs mois ses rangs et rallié les milices pro turques dans le cadre de l’Armée nationale de libération, une nouvelle émanation de l’Armée syrienne libre.

Quoique bataillant presque seule, face à une constellation de milices soutenues par Ankara, venues prêter main forte à MNZ, HTC a aussi investi la ville d’Al-Atareb ces dernières heures.

La prise d’Atareb

Selon le site en ligne de la télévision libanaise al-Mayadeen Tv, la prise de cette ville par HTC s’est faite à l’issue d’âpres négociations avec les factions locales et la conclusion d’un accord en fonction duquel la ville devrait passer sous l’administration d’une formation baptisée « Gouvernement de salut » .

Deux milices de l’ASL se sont résolues à se dissoudre et ont livré leurs armes : Souwwar al-Cham (Les révolutionnaires du Levant) et Bayarek al-Islam (Les bannières de l’islam).

Il a été convenu aussi d’interdire aux éléments de la coalition pro turque Bouclier de l’Euphrate, parmi ses fils, de retourner dans leur ville.

Des colonnes abandonnées

Sur les réseaux sociaux sont postées des vidéos dans lesquelles on peut voir des dizaines de véhicules et de voitures abandonnés par les miliciens de MNZ lors de leur évasion en direction de la ville d’Afrine.

Alors que la coalition de milices pro turques de l’Armée nationale syrienne a déclaré avoir envoyé deux colonnes appartenant au Deuxième corps pour libérer la province occidentale d’Alep et celle d’Idleb, les activistes des réseaux sociaux assurent que l’un d’entre eux a été capturé par HTC, dans une embuscade qu’elle lui a tendue, tandis que le second n’a pas encore fait son apparition.

Mobilisation des milices pro turques

Selon les sites de coordinations des rebelles, l’armée turque a sommé les factions du Bouclier de l’Euphrate et du Rameau d’olivier de se mobiliser et de se rassembler dans la ville d’Afrine, après les récentes évolutions dans l’ouest de la province d’Alep. D’autant que HTC se trouve désormais aux confins avec les régions occupées par les milices pro turques.

Dans la province d’Idleb, constate al-Mayadeen Tv, de nombreuses régions du sud et de l’est sont le théâtre de mouvement actifs des colonnes appartenant à la milice pro turque Front de libération de la Syrie d’une part et à HTC de l’autre. Surtout que cette dernière a annoncé vouloir lancer une offensive destinée à récupérer les régions qu’elle a perdues au sud d’Idleb, pendant qu’elle bataillait contre le MNZ. Elle a adressé un avertissement au groupe Faylak a-Cham (Corps al-cham) dans son plus important bastion à Jabal al-Zawiyeh, le menaçant d’un sort similaire à celui de mouvement Zenki.

