Un phénomène plutôt étrange se passe dans la province orientale de Deir Ezzor, parmi les civils qui fuient la dernière poche de Daech en direction des zones contrôlées par les Forces démocratiques syriennes (FDS) : ils portaient sur eux des sommes importantes d’argent, a révélé l’Observatoire syrien des droits de l’homme sur son site.

Chacun d’entre eux avait sur lui entre 100 mille et 500 mille dollars, assure l’OSDH, citant une source anonyme. Les fugitifs irakiens avaient chacun d’entre eux au moins 300 mille dollars.

Toujours selon cette instance de l’opposition syrienne pro occidentale siégeant à Londres, quelques 14.050 ont quitté la poche de la milice wahhabite terroriste depuis le mois de décembre 2018. Dont 12.000 depuis l’annonce du président américain le 19 décembre de retirer ses forces de Syrie. Certains d’entre eux avaient la nationalité irakienne, syrienne, russe, somalienne, philippine et autre.

Daech s’effondre

D’aucuns évadés ont confié pour l’OSDH que Daech est sur le point de s’effondrer et n’a plus les moyens de résister. Il compte pour repousser les attaques sur les engins piégés plantés tout autour de la poche, ainsi que sur les voitures et les véhicules piégées sans oublier les kamikazes et les assaillants piégés.

Il exécute tous ceux qui tente de fuir ou de sortir de cette poche au motif qu’ils veulent « sortir vers les pays de l’apostasie », ont indiqué aussi les rescapés, selon lesquels 3 éléments de Daech ont aussi été liquidés pour avoir aidé les civils à quitter la région.

Il est également question que de nombreux miliciens de Daech ont tenté de fuir parmi les civils en fuite.

550 d’entre eux ayant été reconnus par les civils ont été arrêtés, d’après l’OSDH.

Des daechistes se rendent

Le mercredi 9 janviers, 8 miliciens de Daech, tous de nationalités étrangères, se sont rendus de leur plein gré aux FDS, a indiqué le réseau Euphrate Press. Il s’agit de deux ouzbèques, un américain, un tadjik, un ukrainien, un kazakh, un russe et un allemand.

Le mardi 8 janvier, les forces de la Coalition internationale ont livré 5 éléments de Daech, en plus de 11 femmes et 30 enfants de nationalité kazakhe.

Selon le site de la télévision de l’opposition syrienne Orient-news, les FDS détiennent quelque 900 détenus daechistes, en plus de 584 femmes et 1248 enfants, appartenant à 48 nationalités. Aucune de leur patrie n’a exprimé la volonté de les restituer, à l’exception de la Russie qui a rapatrié des femmes et des enfants, souligne Orient-news.

Source: Divers