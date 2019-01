La station de radio Al-Aqsa, se trouvant dans la bande de Gaza, aurait commencé à émettre en ‘Israël’ avec l’appui du Hezbollah via une tour de diffusion puissante installée à la frontière avec le Liban, relate le magazine The Times of Israel.

D’après le média, la tour a été construite de l’autre côté de la frontière près de la colonie israélienne de Zarit, non loin des localités libanaises de Marwahin et Ramyeh.

Le signal peut être reçu par des auditeurs de la radio aussi au sud que Tel Aviv, précise The Times of Israel.

Cette nouvelle intervient alors que l’armée d’occupation israélienne a annoncé que l’opération militaire Bouclier du Nord, menée sous prétexte de détruire des tunnels présumés du Hezbollah, avait pris fin.

Source: Avec Sputnik