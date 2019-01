L’esplanade de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem Est occupée a fait l’objet ce lundi 14 décembre d’une incursion de la part de plusieurs dizaines de colons, à leur tête le ministre israélien de l’agriculture Ory Ariel.

Selon le site en ligne palestinien des territoires de 1948, Arabs48, ils sont passés par la porte al-Magharibat, sous la protection des policiers de l’occupation israélienne.

Les gardiens palestiniens de ce troisième lieu de l’Islam et des Jérusalémites se sont mobilisés à toute vitesse. Ils ont directement fermé les portes de la mosquée du Dôme du Rocher face à un policier qui a tenté d’y rentrer par la force, coiffé de son kipa, a indiqué le responsable du département des médias dans la Direction du waqf islamique d’al-Quds Jérusalem.

« Les gardiens du Dôme du rocher lui ont demandé d’ôter son kipa, mais il a refusé insistant de rentrer même par la force, alors toutes les portes ont été fermées », poursuit-il.

Selon la télévision libanaise al-Mayadeen Tv, les policiers israéliens ont attaqué le directeur de la mosquée al-Aqsa, cheikh Omar Al-Qaswani, qui a été hospitalisé. Ce qui exacerbé davantage la tension.

Au bout de quelques heures, la police de l’occupation s’est finalement retirée de l’entourage de la mosquée du Dôme du rocher et les gardiens palestiniens ont rouvert ses portes. Certains d’entre eux ont été arrêtés.

« Ces pratiques immorales poussent vers davantage d’incitation religieuse au coeur d’al-Quds et à l’extérieur. Elles sont exercées d’une façon méthodique et calculée, et ont pour but de consacrer l’idée de l’occupation qui consiste à diviser la mosquée al-Aqsa, temporellement et spatialement. Comme c’est le cas avec la mosquée abrahamique qui fait l’objet de violations incessantes de la part des colons, dont la dernière a été perpétrée hier (dimanche) contre son jardin », a condamné le ministre palestinien du Waqf et des Affaires religieuses Youssef Adiis.

Selon lui, il est clair qu’il existe de velleites d’attaques contre les sacro-saints des Musulmans et des Chretiens de la part des colons et sous une protection politique et securitaire de la part du gouvernement de l’occupation israelienne

Deux colons tués

Au sud de la ville sainte occupée, et plus précisément dans la colonie israélienne Armon Hantsev, proche de la localité palestinienne Jabal al-Moukabber, c’est la panique générale parmi les colons. Et ce au lendemain de la mort de deux colons, tués le dimanche 13 décembre à coups de poignard dans leur appartement.

La semaine passée aussi, une femme colon avait été légèrement blessée alors qu’elle était au volant de sa voiture, à proximité de la colonie Maalé Livona, à cheval entre Ramallah et Naplouse, en Cisjordanie occupée « lorsqu’un Palestinien a brisé la vitre de la voiture au moyen d’un marteau, selon les forces de l’occupation israélienne.

Dans les deux cas les auteurs n’ont pas encore été identifiés.

Sources: Arabs 48; Pal info; QudsN; Al-Mayadeen Tv.

Source: Divers