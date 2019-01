Le chef des opérations d’AlAnbar liée au Hachd Chaabi a affirmé, ce mardi, que « les combattants du Hachd ont avorté une collecte d’informations menée par les forces US à l’encontre des forces irakiennes déployées à la frontière syro-irakienne ».

Qassem Mosleh a affirmé que « les forces US ont été contraintes de rebrousser chemin et de rentrer dans la base d’AlMarasma ».

Entre-temps, la police irakienne a réussi à découvrir et neutraliser des dizaines de pièges explosifs à Samarra sur la rive Est du Tigre dans la province de Salah ad-Din.

Selon l’agence de presse Mizan, les forces irakiennes poursuivent leurs opérations dans les zones désertiques de Samarra pour identifier les cellules dormantes de Daech.

Les résidus de Daech avaient précédemment enlevé quatre habitants locaux, suite à quoi les combattants de la brigade 88 des Hachd al-Chaabi (Unités de mobilisation populaire) sont immédiatement passés à l’acte.

Dans une opération minutieuse, les forces des Hachd al-Chaabi ont réussi à libérer deux des quatre civils enlevés par Daech ; leurs opérations se poursuivent au nord d’al-Alam près de Tikrit chef-lieu de la province pour sauver les deux autres.

Les brigades 21 et 52 des Hachd ont par ailleurs commencé une opération d’envergure pour découvrir et démanteler les cellules dormantes de Daech dans les zones se trouvant entre Tikrit et Samarra dont al-Matibija.

Alors que les forces irakiennes soutenues par les Hachd al-Chaabi ont réussi à infliger des échecs en série aux résidus de Daech, certains États occidentaux ont mis le gouvernement irakien sous pression, afin qu’il retire les forces des Unités de mobilisation populaire de Salah ad-Din.

Sous la houlette des États-Unis, certains États occidentaux fomentent un nouveau scénario pour cette province irakienne située au nord de Bagdad. La présence saillante des Hachd a neutralisé jusqu’ici leurs complots.

Des rapports disent que des pays occidentaux travaillent à la création d’un groupe takfiriste à l’instar de Daech dans la province de Salah ad-Din.

