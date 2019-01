Le numéro deux du Hezbolllah a réagi à la visite du sous-secrétaire d’état américain pour les Affaires politiques David Hale au Liban, estimant qu’elle fait partie “des archives médiatiques et du musée de l’histoire”.

Selon cheikh Naïm Qassem, David Hale sait très bien que son pays n’est pas en position de dicter quoique ce soit au Liban.

“Lorsque les responsables américains ne voient pas les violations israéliennnes incessantes contre le Liban comme étant une agression, et se tiennent au côté du terrorisme takfiriste , le parainnnant dans la region, cela veut dire qu’ils ne sont pas aptes à donner des conseils de citoyennenté ni sur l’avenir du Liban”, a-t-il affirmé, rappporte al-Manar.

Assurant que l’avenir du Liban et ses choix sont entre les mains de ses fils et son immunité réside dans son équation tripartite sur l’armée, le peuple et la résistance, il a mis en garde les dirigeants politiques libanais de ne pas se laisser entrainer dans les plans américano-israéliens qui ont nui au pays.

Hale se trouvait au Liban les dimanche et lundi dernier. Il a rencontré les trois présidents, de l’exécutif et du législatif, ainsi que les caciques du camp du 14-mars. Il a mis en garde contre l’influence de l’Iran et réitéré que son pays était fermement décidé à sanctionner le Hezbollah.

Selon cheikh Qassem, la région sera sans cesse confrontée aux crises tant qu’Israël y est présente.

S’adressant aux Etats arabes qui veulent normaliser avec l’entité sioniste, il a dit: “votre comportement va permettre à Israël de nuire à vos pays car il vous entraine vers des choix incompatibles avec la logique de vos peuples et celle de la région”.

Le numéro 2 du Hezbollah a terminé son discours en soulignant que les Etats-Unis ont essuyé un échec grave en Syrie, où il n’existe aucun acquis qui puisse leur être donné ainsi qu’à leurs alliés.

“C’est dans ce contexte qu’est intervenue la tournée de (Mike) Pompeo (le secrétaire d’état US pour les AE), dans le but de couvrir la défaite americaine en Syrie et d’insulfer des charges positives à leurs alliés abattus qui voient bien comment les Etats-Unis les abandonnnent à mi-chemin”.

Source: Al-Manar