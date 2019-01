Dans son dernier rapport sur la défense antimissile, le Pentagone a accusé la Russie de développer des missiles balistiques d’une vitesse et d’une portée sans précédent.

La Russie est en train de mettre au point des technologies balistiques sans précédent, estime le Pentagone dans un rapport sur la défense antimissile publié le jeudi 17 décembre.

«Moscou implante des systèmes de missiles offensifs de plus en plus sophistiqués et à capacité nucléaire, dont des missiles dont les caractéristiques en terme d’altitude, de vitesse et de portée sont sans précédent», indique le document.

Le Pentagone estime également que les missiles de croisière russes 9М729 (code Otan: SSC-8) présentent une «menace potentielle majeure» pour les opérations militaires régionales des États-Unis ainsi que pour les objectifs de dissuasion.

Toujours selon le document, la Corée du Nord conçoit des systèmes mobiles de défense antimissile et antiaérienne sur la base des technologies achetées à la Russie.

Début décembre, le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo a annoncé que Washington s’attendait à ce que la Russie respecte de nouveau le Traité FNI dans les 60 jours, ajoutant que si cette condition n’était pas remplie, les États-Unis sortiraient de l’accord.

Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’il tenait les engagements pris dans le cadre du Traité FNI et qu’il avait des questions à poser à Washington.

Source: Sputnik