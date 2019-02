Les autorités des Emirats arabes unis se préparent dimanche à accueillir en grande pompe le pape François.

Juste avant de s’envoler pour Abou Dhabi, le souverain pontife a pressé les parties impliquées dans la guerre contre le Yémen de « favoriser de manière urgente le respect des accords établis » pour une trêve à Hodeïda (ouest), essentielle à l’acheminement de l’aide internationale.

« Je suis avec grande préoccupation la crise humanitaire au Yémen. La population est épuisée par le long conflit et de très nombreux enfants souffrent de la faim (…). Le cri de ces enfants et de leurs parents monte devant Dieu », a lancé le pape argentin.

Le pape François doit avoir un entretien privé lundi avec le prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane, homme fort des Emirats et impliqué dans des massacres au Yémen voisin.

Après Amnesty International, Human Rights Watch (HRW) a appelé dimanche le pape François à profiter de sa visite pour soulever la question des violations des droits humains au Yémen, où les forces d’Abou Dhabi interviennent militairement aux côtés de l’Arabie saoudite, et celle de la répression des opposants sur le territoire des Emirats.

« En dépit de ses affirmations sur la tolérance, le gouvernement des Emirats n’a montré aucun intérêt réel pour améliorer son bilan », a déclaré Sarah Leah

Whitson, directrice de HRW pour le Moyen-Orient et l’Afrique du nord.

Au Yémen, une trêve entre le gouvernement démissionnaire, soutenu par Ryad et Abou Dhabi, et les forces yéménites (armée + Ansarullah) a été difficilement obtenue par l’ONU en décembre en Suède. Les mercenaires de la coalition saoudo-émiratis ont jusqu’à présent violé à maintes reprises cet accord. Il s’applique à la ville portuaire de Hodeïda, par où transite l’essentiel des importations et de l’aide humanitaire au Yémen.

La guerre saoudo-émirati-US contre le Yémen a fait quelque 155.000 morts, et plus de 60.000 blessés depuis mars 2015.

Des groupes de défense des droits humains affirment que le nombre de morts est largement supérieur, certains citant un chiffre cinq fois plus élevé.

Source: Avec AFP