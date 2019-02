Même après des années de mises à jour et d’optimalisons, le système logistique du F-35 continue d’être assailli par des lacunes de données et des bogues qui rendent plus difficile pour les responsables de la maintenance de tenir le chasseur d’attaque interarmées prêt pour la mission, a déclaré dans un nouveau rapport le principal testeur d’armes du Pentagone, cité le 1er février par Defense News.

Le système d’information logistique autonome de Lockheed Martin, ou ALIS (Autonomic Logistics Information System) a été « conçu pour améliorer l’efficacité des opérations de maintenance et de vol, mais il ne fonctionne pas encore comme prévu », a écrit Robert Behler, directeur des essais et évaluations opérationnels, dans son rapport annuel publié jeudi 7 février.

En réalité, ces problèmes font en sorte que les militaires immobilisent au sol des aéronefs qui sont décrits à tort comme étant inaptes à la mission, ralentissent la capacité d’un escadron à commencer à voler après leur déploiement et créent une charge de travail accrue pour les techniciens de maintenance.

DTO&E a déclaré que la plupart des lacunes liées à ALIS relèvent de trois catégories.

La première est le nombre élevé de solutions de contournement nécessaires pour utiliser le système ALIS pour planifier les missions, effectuer les réparations et gérer la chaîne d’approvisionnement du F-35. Les fonctions qui devraient être automatiques nécessitent souvent une saisie manuelle par le responsable.

Deuxièmement, les données fournies par ALIS sont souvent incomplètes ou totalement erronées. Les raisons en sont diverses : les sous-traitants ne comptent pas sur le système pour leur propre usage et ne saisissent donc pas toujours les informations correctement ou de manière standardisée. Même le fabricant du système, Lockheed Martin, n’a pas commencé à utiliser ALIS sur le plancher de production F-35′s pour suivre les nouveaux avions avant mars 2018, indique le rapport.

Le résultat final est une mauvaise expérience utilisateur. Réparer des ensembles de données plus complexes, comme les informations techniques qui suivent une machine complexe comme le siège éjectable du F-35, prend beaucoup de temps. Mais plus important encore, ces problèmes se traduisent par des sorties manquées, la Force aérienne ayant désigné ce problème comme l’un de ses cinq principaux facteurs de taux de non-acceptabilité de mission.

Auparavant, Robert Behler avait déclaré que le programme américain F-35, dont le montant s’élève à 1,31 milliard d’euros par pièce, n’était pas prêt pour la phase critique des tests de combat.

L’avionneur américain Lockheed Martin a déjà réussi à livrer à plusieurs pays des F-35 dont les frais de construction s’établissent à une centaine de millions de dollars.

En 2018, 300 appareils ont été livrés, bien qu’aucun d’entre eux ne soit vraiment opérationnel, et que le constructeur reconnaisse l’existence de nombreuses pannes techniques.

La Turquie, le Royaume-Uni, l’Australie, la Norvège, le Danemark, l’Italie, le Japon et la Corée du Sud ont par ailleurs tenté d’acquérir le « fantôme » américain. Certes, Israël en dispose déjà quelques-uns qu’il a utilisés lors de ses opérations militaires au Moyen-Orient. Le programme de développement a accumulé un important retard par rapport au calendrier initial et occasionné un important dépassement de budget.

Après le crash d’un F-16 israélien en Syrie par la Défense anti-aérienne syrienne (DCA) dans le territoire syrien, Israël a évité d’utiliser l’appareil dans le conflit en Syrie par crainte que la Russie n’accède à la technologie américaine.

