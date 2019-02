L’or de Daech pourrait être le précieux trésor que les forces de la Coalition internationale en Syrie et les Forces démocratiques pourraient récolter après l’élimination de la milice wahhabite Daech à Deir Ezzor, au nord-est de la Syrie.

C’est l’avis de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme, selon lequel Daech a volé plus de 40 tonnes d’or de l’Irak et la Syrie.

« Cet or a été collecté depuis les régions que le groupuscule terroriste a occupées et une partie de cet or a été frappée en monnaie en Turquie, puis a été restituée en Syrie », a dit son directeur Rami Abdel Rahmane, rapporte le site égyptien al-Masri al-Yaoum.

C’est la première fois qu’il est question d’une aussi importante quantité d’or qui aurait été dérobée par la milice wahhabite jihadiste. Elle circule depuis 24 heures sur quelques sites, dont celui de la télévision saoudienne al-Arabiya et le site d’informations égyptien proche du pouvoir al-Masri al-Yaoum.

Le mois de décembre dernier, le Washington Post avait fait état que Daech, en se retirant de son bastion en Syrie et en Irak, a transporté avec lui de grandes quantités de devises étrangères, irakiennes et en or, d’une valeur estimée à 400 millions de dollars. À la foi d’experts indépendants, elles auraient été pillées des banques irakiennes et dans des opérations terroristes dont la nature n’a pas été définie.

Citant des responsables irakiens, le quotidien américain avait rapporté qu’une grande partie de ce trésor aurait été enterré dans le désert ou caché dans des caves souterraines. En même temps, Daech aurait procédé à un blanchiment de plusieurs dizaines de millions de dollars en investissant dans des projets légaux au Moyen-Orient l’an dernier.

Dans leurs investigations, poursuit le quotidien américain, les enquêteurs ont trouvé que des millions de dollars des rentrées de Daech étaient en provenance de banques liées à la Turquie et aux Emirats arabe unis, ainsi qu’à l’Irak et à la Syrie.

Mais jamais ils n’ont fait état de l’existence d’une quarantaine tonnes d’or entre les mains de Daech.

Une telle quantité est difficilement transportable d’une région et ne peut passer inaperçue.

Le fait que l’OSDH en est la principale source pourrait permettre de supposer qu’il l’a fabriqué en exagérant la quantité. Depuis l’éclatement de la crise en Syrie, cette organisme de l’opposition syrienne pro occidentale, siégeant à Londres, n’a ménagé aucun moyen de désinformation dans sa lutte contre le pouvoir syrien. Cette information pourrait être l’une d’entre elles, et cette énorme quantité d’or pourrait ne se trouver que dans l’imagination de son directeur.

Mais le but de sa propagation ne serait cette fois-ci autre que d’inciter les forces américaines à rester en Syrie, alors que le processus de leur retrait est entamé.

